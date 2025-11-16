前ソフトバンクの武田翔太投手（３２）が１６日、インスタグラムを更新。韓国・ＳＳＧランダースへの移籍が決まったと発表した。

１１年度ドラフト１位でソフトバンク入り。１５年から２年連続で２桁勝利を挙げるなど、１４年間で通算６６勝４８敗２セーブ、防御率３・３４の成績を残した。昨季は右肘のトミー・ジョン手術を受け、今季も１軍登板なし。今オフに戦力外通告を受けていた。

▽全文は以下。

「この度、ＳＳＧ Ｌａｎｄｅｒｓへ移籍することになりましたのでご報告いたします。

まずは、これまで長い間お世話になった福岡ソフトバンクホークスの関係者の方々、そしていつも温かく応援してくださったホークスファンの方々に、心から感謝をお伝えしたいと思います。

プロとしてのキャリアをスタートさせていただき、右も左も分からない若手だった頃から、ここまで育ててくださった球団の方々。本当に多くのことを学び、支えていただきました。

そしてどんな時も背中を押してくださったファンの方々の声援は、苦しい時も前に進む力になりました。皆さまのおかげで、ここまで野球を続けることができました。本当にありがとうございました。

今回、新しい挑戦としてＫＢＯリーグ・ＳＳＧ Ｌａｎｄｅｒｓでプレーする決断をしました。自分自身もう一度成長し、進化できる環境に飛び込みたいという強い思いがあります。

ホークスで学んだすべてを胸に、韓国でも全力でマウンドに立ち、チームの勝利に貢献できるよう頑張っていきます。これまで支えてくださった皆さまに良い報告ができるようにさらに努力していきます！

福岡で過ごした時間は、僕にとって一生の宝物です。心からの感謝を込めて、ありがとうございました。引き続き遠くからでも応援していただけると嬉しいです」