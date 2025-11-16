【 中川安奈 】 「季節外れの日焼け 地球の反対側の日差しおそるべし！笑」「本当に日焼けしやすい体質で笑笑」
フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のＸを更新。
自身の体質について、綴りました。
【写真を見る】【 中川安奈 】 「季節外れの日焼け 地球の反対側の日差しおそるべし！笑」「本当に日焼けしやすい体質で笑笑」
中川安奈さんは「本当に日焼けしやすい体質で笑笑 おすすめの日焼け止め募集中です...」と綴ると、画像をアップ。
投稿された画像では、肩の部分に、くっきりと日焼けの跡を見ることができます。
続けて「季節外れの日焼け 地球の反対側の日差しおそるべし！笑」と、綴りました。
この投稿にファンからは「早く充分なケアを」・「そうなんですね 安奈さんが求める日焼け止め 見つかると良いですね」・「早く充分なケアを」などの反響が寄せられています。
【 中川安奈さん プロフィール 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】