フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のＸを更新。

自身の体質について、綴りました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「季節外れの日焼け 地球の反対側の日差しおそるべし！笑」「本当に日焼けしやすい体質で笑笑」

中川安奈さんは「本当に日焼けしやすい体質で笑笑 おすすめの日焼け止め募集中です...」と綴ると、画像をアップ。

投稿された画像では、肩の部分に、くっきりと日焼けの跡を見ることができます。









続けて「季節外れの日焼け 地球の反対側の日差しおそるべし！笑」と、綴りました。





そして「色の切り替え部分やばい 日焼け止めの効果とはｗｗ」と、記しました。





この投稿にファンからは「早く充分なケアを」・「そうなんですね 安奈さんが求める日焼け止め 見つかると良いですね」・「早く充分なケアを」などの反響が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール 】



生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】