日本でお金持ちが多い場所と聞くと、東京や大阪、横浜や神戸など、大都市をイメージする人が多いのではないでしょうか。しかし、日本にはあまり知られていない“お金持ちの村・町”が数多く存在します。北海道北部・オホーツク海沿岸に位置する猿払村（さるふつむら）もそのひとつです。では、この村の住民はなぜお金持ちなのか、経営コンサルタントの鈴木健二郎氏が、実際の住民の声を交えて解説します。

「ホタテ御殿」で知られる“金持ち村”…猿払村が迎えた成熟の時代

北海道北部・オホーツク海沿岸に位置する猿払村。人口約2,600人。2024年の市町村別所得ランキングで全国16位、北海道では安平町に次ぐ第2位に位置し、平均所得は約600万円（給与換算で約789万円）に達する（ZEIMO「2024年（令和6年）市区町村別 所得（年収）ランキング」より）。

道路を走るフェラーリなどの高級車や、海岸沿いに立ち並ぶ「ホタテ御殿」と呼ばれる豪邸が、かつてこの村の豊かさの象徴だった。

1980年代、猿払村は全国でも突出した存在だった。1980〜1985年には、平均所得が400〜540万円台に達し、東京・大阪といった主要都市を抑えて毎年のように全国1位を連発。“日本一の金持ち村”として、全国から注目を浴びていた。

現在も高い所得水準を維持しているが、現地では「昔のような派手さは薄れた」との声も聞かれる。経済的には成熟段階に入り、かつての加速度的な成長から、持続性を重視する時代へと移行したといえる。

オホーツクの海が生んだ「持続する富」

猿払村の繁栄を支えてきたのは、オホーツク海の冷涼な気候と豊かな海洋資源、そして稚貝の採苗・放流・育成が可能な浅瀬地形という天然資源である。これらの条件が、ホタテ養殖にとって理想的な環境を形成している。

1970年代以降、猿払村漁協は天然資源のみに依存せず、稚貝を放流し数年かけて育てる「養殖型ホタテ生産モデル」を確立した。これにより、漁業の計画性と安定性が生まれ、長期的な高収益構造を支える仕組みが整った。

「放流から出荷まで3〜4年はかかります。天候や海水温の変動が収益に直結しますが、それでも猿払は恵まれているほう」と地元漁業者は語る。努力と自然のバランスが、この村の持続的な豊かさを生み出してきた。

猿払村が確立した〈稼げる仕組み〉

猿払村の漁協は、採苗から育成、加工、販売までを一貫して管理する“地域経営体”として機能している。この垂直統合型モデルの本質は、単なる生産効率の向上ではなく、リスク分散と品質保証を組織的に担保する構造にある。

生産者一人ひとりが独立して市場に挑むのではなく、漁協という中核組織が“サプライチェーン・マネジメント”を担うことで、地域全体の収益を平準化し、個々の生産者を支える。この構造は企業経営における“プラットフォーム戦略”に近く、個人事業体が組織のスケールメリットを享受する仕組みとなっている。

また、「猿払産ホタテ」は高品質ブランドとして国内外に定着。かつては中国や香港などアジア圏向け輸出が盛んで、“産地名＝高品質”というイメージを先行させることで、買い手が“指名買い”するブランド戦略を築いた。

これは、商品ではなく「信頼」という無形価値を流通させたモデルであり、他産業にも通じるマーケティングの成功例といえる。

ただし、近年は中国の輸入停止措置（原発処理水放出に関連）や燃料、人件費の高騰など外部環境の変化が収益を圧迫している。それでもなお、村が高い所得水準を維持しているのは、この“組織的経営”の堅牢さを示しているといえるだろう。

猿払村がもつ「真の強み」とは

猿払村の真の強みは、海の資源そのものではない。養殖技術・品質管理ノウハウ・組織的信頼・ブランドイメージといった“見えない資産”が、他の産地との差別化を支えている。これらは法的な特許や商標のように登録された「知的財産権」ではないが、企業経営の観点でいえば、再現困難で価値創造力の高い知的資産として機能している。

今後の猿払村に求められるのは、この無形資産を次の市場文脈へ移し替える「再設計」だ。

たとえば、ホタテを主軸にした高付加価値食品（グルメ缶詰・機能性食品）のブランド展開や、漁業体験・加工施設ツアーなどを組み合わせた観光・教育プログラム化が考えられる。

さらに、異業種企業とのコラボレーションによるブランド商品の共同開発も有効であり、「地域×企業連携」による新たな知的ビジネスモデル創出の可能性が広がる。

“栄光の時代”から40年…猿払村のいま

こうした動きは、単に“ホタテを売る”という構造から脱却し、「猿払というブランド体験を提供する産業」への転換を意味する。まさに、成熟したコア事業を再定義し、無形資産を持続的に活用する地方版“無形資産経営モデル”といえるだろう。

猿払村の事例は、特定産業への依存がもたらす成功と脆弱性の表裏を示している。しかし同時に、自然資源を無形資産化し、組織的にマネジメントすることで、地方が自立的な経済圏を築けることを証明してもいる。

“日本一の金持ち村”と呼ばれた栄光の時代から40年。猿払村は今、「稼ぐ地域」から「経営する地域」へと進化しつつある。そこには、成熟産業を抱える多くの地域にとっての示唆、「見えない資産こそ、次の時代の競争力を生む」という、静かなメッセージが込められている。

