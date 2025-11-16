¡ÈÁêÂ³ÀÇ¤Ï¥¼¥í¡É¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ÒÁêÂ³¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¡Ó¤Î²ÈÂ²¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¸í»»¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÍÍø¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À©ÅÙÅª¤Ê»ö¾ð
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½Âå¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢È½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤ò´µ¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬1000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢ÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ¸«¤ÈÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢±üÅÄ¼þÇ¯»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿·ÈÇ¡¡¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤È»×¤Ã¤¿¤é ¤Ç¤¤ë ¤Ç¤¤Ê¤¤ ÁêÂ³¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µ°é½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÀ¸¤¸¤ëÁêÂ³´ØÏ¢¤Çº¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á¼ç¤¬Ç§ÃÎ¾É¤À¤È¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î´ÉÍý¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢8³ä¶¯¤¬¸Ä¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î60¡ó¤ò60ºÐ°Ê¾å¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¼Ô¤ÎÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤ÊÌäÂêÅÀ¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¥Þ¥ó¥¬1¡Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉã¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Î¾ì¹ç
¥¢¥Ñ¡¼¥È¸Ä¿Í·Ð±Ä¼Ô¤Î6³ä¤¬60ºÐ°Ê¾å
Ì±±Ä¤ÎÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¼Ú²È¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î±ß¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¸Ä¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÊª·ï¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó82¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿ÞÉ½2¤Î±ß¥°¥é¥Õ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸Ä¿Í·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢6³ä¤¬60ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÌ±´Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î³ä¹ç ½ÐÅµ¡§¡Ê¸øºâ¡ËÆüËÜ½»ÂðÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÌ±´ÖÄÂÂß½»Âð¤Î¶¡µë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÄÂÂß½»Âð¤Î¸Ä¿Í·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç ½ÐÅµ¡§ê²ÁÃÍÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÖÄÂÂß½»Âð´ÉÍý¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë
¥Þ¥ó¥¬1¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î·Ð±Ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç§ÃÎ¾É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¾É¾õ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢1¿Í¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤¯¤é¤¤·ÚÅÙ¤ÎÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Õ»×É½¼¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö°Õ»×Ç½ÎÏ¡×¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È
ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤Ï¡¢Âß¤¹Êý¤â¼Ú¤ê¤ëÊý¤â·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°Õ»×Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÆþµï¼Ô¤ÎÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤¬·ë¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¯Æþµï¤·¤¿¤¤Êý¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢·ÀÌó¤Î¹¹¿·¤ä²ò½ü¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·úÊª¤Î½¤Á¶¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®µ¬ÌÏ¤Ê½¤Á¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤ÊÂç¤¤Ê½¤Á¶¡¢¤Þ¤¿¼ÚÆþ¤ì¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤ºËÜ¿Í¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½êÍ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÃÛÇ¯¿ô¤¬¤«¤Ê¤ê¸Å¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤È½¤Á¶¤¬¤¢¤¤¤Ä¤°¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤¬ÄË¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤·¤¿»öÌ³¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Ï¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÈÂ²¤Ê¤É¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏË¡Åª¤ËÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êª·ï¤ÎÇäµÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËËÜ¿Í¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á½ÅÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇäµÑ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¡Ù
°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿Æþµï¼Ô¤ÎÌäÂê¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÑÁÛ¤ä¸¸Ä°¡¢¸¸³Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÉÆÈ»à¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ò¸µ¤É¤ª¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¶¾õ²óÉüÈñ¤ÏÌó47Ëü±ß¡Á450Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê½ÐÅµ¡§Âè9²ó¡¦¸ÉÆÈ»à¸½¾õ¥ì¥Ý¡¼¥È¡£°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ë¡£¤³¤ÎÈñÍÑ¤ÏÊÝ¾Ú¿Í¤¬»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤ÎÆÃÎã¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÆÃÎã¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊì¿Æ¤Ë¸å¸«¿Í¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¸«¿Í¤ÏÊì¿Æ¤ÎÍø±×¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î¥Þ¥ó¥¬2¡ÏÁêÂ³¿Í¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÍÍø¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
ÁêÂ³¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÏÁ´°÷¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´°÷¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç°ä»º¤òÊ¬³ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÁêÂ³ÀÇ¤ò·Ú¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡¦Ê§¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤«¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥¬2¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬È½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±µï¤ÎËå¤¬ÉÔÆ°»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤òÇ¼¤á¤ººÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ëå¤¬ÁêÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼«ÂðÉßÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò¸º³Û¤Ç¤¤ë¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤Î¸º³ÛÆÃÎã¡Ê¢¨1¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢1²¯±ß¤ÎÉÔÆ°»º¤Î²Á³Û¤¬2³ä¤Î2000Ëü±ß¤Ë¡£ÍÂ¶â2500Ëü±ß¤òÂ¤·¤Æ¤â4500Ëü±ß¤Ç¡¢¹µ½ü³Û4800Ëü±ß¡Ê3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ßÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡Ë¤ò²¼²ó¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Êì¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À®Ç¯¸å¸«¿Í¤È°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ç¤Î°ä»ºÊ¬³ä¤È¤Ê¤ê¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤Î¸º³ÛÆÃÎã¤¬Êì¤ÈËåÊ¬¤Î75¡óÊ¬¤·¤«»È¤¨¤º¡¢·»¤ÈËå¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤òÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡Ø¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤Î¸º³ÛÆÃÎã¤È¤Ï¡Ù
ÈïÁêÂ³¿Í¤ä¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÈÀ¸·×¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÆÂ²¤Î¼«Âð¤Ê¤É¤ÎÂðÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤ò¸º³Û¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¡£¸º³Û¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¼«ÂðÉßÃÏ¤Î¾ì¹ç330Ö¤Þ¤Ç80¡ó¡¢ÂßÉÕ»ö¶ÈÍÑ¤Ï50¡ó¤ÈÂç¤¤¯É¾²Á³Û¤ò¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±µï¿ÆÂ²¤¬ÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡Ê¿½¹ð´ü¸Â¤Þ¤Ç½êÍ¤·¡¢½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¡Ë¤Ê¤É¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ×·ï¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æó¼¡ÁêÂ³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁêÂ³ÀÇÂÐºö
ÀìÌç²È¤Ø¤Î¤è¤¯¤¢¤ëÁêÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢°ì¼¡ÁêÂ³¤ÈÆó¼¡ÁêÂ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö°ìÈÖ°Â¤¯¤Ê¤ëÊ¬³äÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Î¾¿Æ¤Î¤¦¤Á¡¢Àè¤ËÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤¬°ì¼¡ÁêÂ³¡¢Â³¤¤¤ÆÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë»þ¤¬Æó¼¡ÁêÂ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
°ì¼¡ÁêÂ³¤Ç¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º¤ÎÆÃÎã¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤ä¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤Î¸º³ÛÆÃÎã¡×¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤«¤éÂç¤¤Ê¸ºÀÇ½èÃÖ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æó¼¡ÁêÂ³¤Ï¡ÖÁêÂ³¿Í¤¬1¿Í¸º¤ë¡×¤Î¤È¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º¤ÎÆÃÎã¡×¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï°ì¼¡ÁêÂ³¤ÈÆó¼¡ÁêÂ³¤Î°ã¤¤
¿ÞÉ½3¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Éã¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Éã¤ÎÅÚÃÏ¡¦¼«Âð¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊì¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÊì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û·Ú¸º¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ò»È¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬Éã¤Î¼«Âð¤òÁêÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤Î¸º³ÛÆÃÎã¡×¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÆó¼¡ÁêÂ³¤Î°ä»º¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡ØÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇ³Û¤Î·Ú¸º¤È¤Ï¡Ù
ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬°ä»ºÊ¬³ä¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÆÀ¤¿°ä»º³Û¤¬¡¢¡1²¯6ÀéËü±ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬ÁêÅö³Û¤Î¤É¤Á¤é¤«Â¿¤¤¶â³Û¤Þ¤Ç¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
È½ÃÇÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ç¤ÎÊ¬³ä¤Ë
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ç¤ÎÊ¬³ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹©É×¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÊ§¤ï¤º¤ËºÑ¤ó¤ÀÁêÂ³ÀÇ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤Ê¤ëË¡Äê¸å¸«¿Í¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÇÍÍø¤Ë·è¤á¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Æ¤Î¸å¸«¿Í¤Ï¿Æ¡ÊËÜ¿Í¡Ë¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ëÇ¤Ì³¤¬¤¢¤ê¡¢Àè¤Î¤è¤¦¤ËÉÔÆ°»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌ¼¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ÏÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éËÜ¿Í¤ÎÉÔÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸å¸«¿Í¤ÏºÇÄã¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ°¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¡¢¸µµ¤¤Ê¤³¤í¤Î¿Æ¤Î´õË¾¤¬ÉÔÆ°»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌ¼¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸å¸«¿Í¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸å¸«¿Í¤Ë»ÙÊ§¤¦ÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÁêÂ³ÀÇ¤Î³Û¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³¤·¤¿Êì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï°Õ»×³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤º¼«ÂðÇäµÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
¹âÎð¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¼«Âð¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¿´ÇÛ¤À¤È¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþ½ê¤ò´õË¾¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Ç§ÃÎ¾É¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«ÂðÇäµÑ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â³Û¤Î²ð¸î»ÜÀßÈñÍÑ¤Ï¡¢¤É¤¦¹©ÌÌ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Î¥Þ¥ó¥¬3¡ÏÁêÂ³¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ç¼«ÂðÇäµÑ¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
È½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡Î§¹Ô°Ù¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
Ë´¤¤´¼ç¿ÍÌ¾µÁ¤Î¼«Âð¤äÅÚÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¡£È¼Î·¤ò¼º¤¦¤ÈµÞ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤Ë¤â¤ì¤º¡¢¤³¤Î½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¿Ê¹Ô¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Ë½»¤àÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤·¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇË»¤·¤¯¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â²È¤ÎÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆñÌä¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤äÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþµï°ì»þ¶â¤äÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Æ¤Î¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë²ÈÂ²¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÏÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¡×¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¤¬¤É¤ó¤ÊË¡Î§Åª¤Ê·ë²Ì¤òÀ¸¤à¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÎÏ¤Î¤³¤È¡£È½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã·ÀÌó¤Î¤è¤¦¤Ë½ÅÍ×¤Ê·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ï¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤Ê¤ó¤È¤«ÇäµÑ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸åÆü¡¢Çä¤ê¼ç¤¬Ç§ÃÎ¾É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡¢·ÀÌó¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¤Ë¤Ï¡Ö°Õ»×³ÎÇ§¡×¤¬É¬¤ºÉ¬Í×
¼ÂºÝ¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¼ç¤ÈÇã¤¤¼çÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼ÒÃ´Åö¼Ô¡¢»ÊË¡½ñ»Î¡¢¤½¤Î¤Û¤«¶âÍ»µ¡´ØÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¿ô¿Í¤ÎÎ©²ñ¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Çä¤ê¼ç¤Î¿ÈÂÎÅªÇ½ÎÏ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÑÇ¤¾õ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÂåÍý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇäµÑ¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Çä¼ç¤¬ÉÂµ¤¤Ç¿²¤¿¤¤ê¤Ç¤â¡¢ÌÌÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°Õ»×³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Çä¤ê¼ç¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÌÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ë¸å¸«¿Í¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸å¸«¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤¬ÇäµÑ²ÄÇ½¤«
ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¸å¸«¿Í¡×¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂåÍý¤È¤·¤ÆËÜ¿Í¤Îºâ»º¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸³è´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¸å¸«¿Í¤ÎÌò³ä¤ÏËÜ¿Í¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÉÔÆ°»º¤òÇä¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ë¡¢Æþµï°ì»þ¶â¤òÊ§¤¦ºâ»º¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î»ö¼Â¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤ÆÆþµï°ì»þ¶â¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤ê¡¢À¸³èÈñ¤ä°åÎÅÈñ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ËÜ¿Í¤Îµï½»ÍÑ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¤Þ¤¿ËÜ¿Í¤¬½»¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤âÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¸å¸«¿Í¤ÎÁªÇ¤¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ð¸îÈñÍÑ¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¡©
²ð¸î»ÜÀß¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æþµï»þ¤Ë¡ÖÆþµï°ì»þ¶â¡ÊÁ°Ê§¤¤¶â¡Ë¡×¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢·î¡¹µï½»Èñ¤ä´ÉÍýÈñ¡¢¿©Èñ¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤ò¹ç»»¤·¤¿¡Ö·î³ÛÈñÍÑ¡×¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£Æþµï°ì»þ¶â¤Ï0±ß¤«¤é1²¯±ß¤Ê¤ÉÉý¤¬¤¢¤ê¡¢0±ß¤Î¾ì¹ç¤Ï·î¡¹¤ÎÈñÍÑ¤¬¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¹â³Û¤Î¾ì¹ç¤Ï·î³Û¤¬ÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Æþµï¤¹¤ë¤È¤¤Ï»ÙÊ§¤¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ§¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ½ÐÅµ¡§ÎáÏÂ3Ç¯À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ¼ÂÂÖÄ´ºº
¼«Âð¤Ç²ð¸î¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢½»Âð²þÂ¤¤ä²ð¸îÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ç¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ74Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê½ÐÅµ¡§ÎáÏÂ3Ç¯À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ë¡£·î¡¹¤ÎÈñÍÑ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï¡¢ºßÂð¤Î¾ì¹ç¤¬4Ëü8000±ß¡¢»ÜÀß¤Î¾ì¹ç¤Ï12Ëü2000±ß¡ÊÆ±½ÐÅµ¡Ë¤È¡¢»ÜÀß¤Î¤Û¤¦¤¬2.5ÇÜ¶á¤¯¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö¤Ë¤¹¤ë¤ÈºßÂð¤Ç¤Ï¡¢57Ëü6000±ß¡¢»ÜÀß¤Ç¤Ï146Ëü4000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î´ü´Ö¤Ï4¡Á10Ç¯Ì¤Ëþ¤¬Á´ÂÎ¤Î31.5¡ó¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ5Ç¯1¤«·î¤Ç¤¹¡£²ð¸î´ü´Ö¤ò5Ç¯´Ö¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢5Ç¯´Ö¤ÇºßÂð²ð¸î288Ëü±ß¡¢»ÜÀß²ð¸î732Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÈñÍÑ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÍýÁÛ¤Ï¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ä¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ð¸î¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·²ð¸îÈñÍÑ¤ò²ÈÂ²¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝÂ¸¤·¡¢¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ä»ºÊ¬³ä¤Î¤È¤¤ËºÄÌ³¹µ½ü¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Î²Á³Û¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
