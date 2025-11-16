＜キユーピー・マヨテラス＞見て、知って、味わって！家族で楽しめる工場見学へ行って来ました【後編】

私と夫、小学4年生になる男女の双子で、東京都・調布市にあるキユーピーさんの見学施設「マヨテラス」におじゃましてきました！

今回はその内容をレポートします。

キユーピーキッチンでマヨネーズの食べ比べ！

今回最後のエリアになったのは、「キユーピーキッチン」。

見学に行った9月のタイミングでは、野菜に5種類のマヨネーズを付けて食べ比べができるという内容でした。

内容は時期によって異なることもあるようですので、今回のレポートは参考として、実際に行かれた際にはどんなものが出るのか楽しみにしてもらえたら嬉しいです。



キッチン内には多くの流し台が準備されていて、待つことなく手を洗い席に着くことができました。

今回試食したマヨネーズはオーソドックスなものから、手に取ったことのない種類のものまであり、どれも美味しくて「何を家に買って帰ろうか？」と悩んでしまうほど楽しく試食させてもらいました。

個人的には試食させてもらった中にあった「燻製マヨネーズ」が本当に美味しくて、子どもも気に入っていたので家に常備しようと思いました！

そんな自分好みの製品に出会えるかもしれない試食ができたのも、とても良かったです。



どのレシピも美味しそうだったので、レシピが載っているパンフレットをもらって帰りました。

キッチン内は自由に撮影可能とのことで、まわりの皆さんもお気に入りのマヨネーズや、お子さんが美味しそうに食べる姿を撮影していましたよ。

楽しかった見学、ついに終了！



とても楽しかった見学もついに終了。

そして見学後に利用できるショップがあると聞き、「これは行くしかない！」とショップに向かうことにしました。

マヨテラス限定グッズもあるショップへ

ショップを見てみるとかわいいグッズがたくさん！

話を伺うとマヨテラスでしか買えないグッズも多数あるようで、キユーピーが大好きな人にはたまらないショップでした。



ちょうどお伺いした時期は100周年の年で、2ヶ月おきに限定風味のマヨネーズが発売されているとのこと！　美味しそうで珍しいものがたくさんありました！

「今買わないともう出会えないかもしれないの！？」と思うと、商品をカゴに入れる手がとまらず気が付いたら手元には大量のマヨネーズが……。

しかし、「どれも風味が違うのでさまざまな用途で楽しめる！」と思うと財布の紐が緩んでしまうのでした。

子連れに優しい見学施設マヨテラス

今回見学してみて、本当に子連れで楽しみやすい見学施設だったなと実感しました。

年齢や言語に合わせてグループ分けがされており、コミュニケーターさんの説明が子どもでもわかりやすいのはもちろん、館内の通路が広かったためベビーカーのまま、赤ちゃんを連れて参加されている方もいました。

また、見学時間も1時間程度と子どもが疲れすぎることなく楽しめるので、小さな子ども連れでも安心です。

今回の記事で「マヨテラス」が気になった方は、ぜひ家族で参加してみてはいかがですか？



おまけの情報ですが、帰り際にかわいいキユーピー人形にも出会えました！

※取材は2025年9月に行いました。記事の内容は取材時時点のものです。

