昔の子どもの秋のおやつ「アケビ」を食べてみた！ 皮も食べられるアケビは炒め物にすると抜群に美味しい山菜だった

甘い実は子供たちのオヤツとして、皮はおかずとして親しまれてきたアケビ。今ではマイナーな扱いになっていますがメジャー食材になれるポテンシャルを秘めています。

野生で採取したものを使った料理動画を多数投稿しているのらずんさんが、秋の味覚「アケビ」を食べます。アケビは5枚の葉っぱが特徴だそう。

アケビは春の新芽も美味しいのですが、貴重な甘味である秋の実は野生動物にも人気で競争率が高いとのこと。

先のものは中が空っぽでしたが、少し小ぶりなものも発見。

こちらは1個だけ無事でした。奇跡的に残った最後の1個をありがたくいただきます。

アケビの中の白い部分は生で食べられます。昔の子供たちのおやつとして有名です。

スプーンですくってゼリー部分を食べてみたところ、ほんのりとした甘味がありました。食感は緩く練った片栗粉みたいだとか。特別美味しくはないけれど、自然のスイーツをいただく風情がいいとのらずんさん。

残った皮部分も食べられるので調理します。苦いのでアク抜きが必要だそうです。

皮は熱湯で1分ほど茹で、その後水に30分ほどさらします。さらせばさらすほど苦みが抜けるとのこと。

皮は炒め物と合わせることにしました。豚肉に秋の味覚のムカゴとキノコを加え炒めます。キノコはのらずんさんが近くで採取したエノキダケだそうです。野生のエノキは茶色で大きいのですね。

しっかり火が通ったら、麺つゆで味付けして炒め物のできあがりです。

アク抜きが完了したアケビは白く、ほんのり透明感があります。

中に炒め物を詰めたらゴマ油で軽く炒め……

アケビの炒め物が完成！

食べてみるとほんのり苦みがあって美味しい。柔らかい食感もイイ感じで、焼きリンゴみたいだとか。

豚肉とムカゴとエノキの炒め物と相性抜群だったアケビの皮。アク抜きの手間はありますがとても美味しい山菜とのことでした。のらずんさんのアケビについての解説の詳細に興味を持たれた方はどうぞ動画をご覧ください。

