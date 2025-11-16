¥¤¥±¥ª¥¸ÇÐÍ¥2¿Í¤Îà¿·¿Í½éÏ·Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Óá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡¡°Ë¸¶¹ä»Ö¤ÈÀîÊ¿»ü±Ñ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¶â¿§°áÁõ¤Ç¡ÖÌ¡ºÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡×
¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥2¿Í¤¬·ëÀ®¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¡ÖÌ¡ºÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡×¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉñÂæ¡¡Ì¡ºÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Ê¤Ë¤ï¥·¡¼¥µ¡¼¡Æs¡Ù¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤êÊª¸ì¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç1»þ´ÖÈ¾¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï°Ë¸¶¹ä»Ö(62)¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡£
¡¡1·î18Æü¤ËÂçºå»Ô¤ÎABC¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÆ±¸ø±é¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÀîÊ¿»ü±Ñ(63)¤È¶â¿§¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤ÇÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯7·î¡¡Åìµþ¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¤¬»ä¤ÎÃÏ¸µÂçºå¤Ç¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¤µ¤ì¤ë¤ª2¿Í³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÉñÂæ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Á¡×¡ÖÀ§ÈóÃÏÊý¸ø±é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤Ç¤ëÄø ¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¥·¡¼¥µ¡¼'S¡×¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë·ëÀ®¡£Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤È¤¤2¿Í¤¬21Ç¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö¿·¿Í½éÏ·Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡×¤È¾Î¤·¤ÆM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£