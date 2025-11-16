岡山県などを舞台にした短編オムニバス映画の完成を記念したトークショーが岡山市北区で開かれ、プロデューサーを務める俳優の山田孝之さんや倉敷市出身のMEGUMIさんらが登壇しました。

トークショーには俳優の阿部進之介さん、MEGUMIさん、山田孝之さんの3人が登壇しました。

3人がプロデューサーを務める短編オムニバス映画「ミラーライアーフィルムズSEASON8」は、岡山県を舞台に制作された作品を含む6作品をまとめたものです。

MEGUMIさんは思い出の場所で撮影

倉敷市出身のMEGUMIさんは、学生時代の思い出の場所である美観地区や沙美海岸での撮影などについて振り返りました。



（MEGUMIさん）

「自分の思い出とともにそれが映像になっているというのがなんともエモーショナルな現場でした」

映画は2026年1月16日から全国で上映されます。