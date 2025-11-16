◆ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」 ウェールズ２４―２３日本（１５日、カーディフ）

世界ランク１３位の日本代表は、同１２位のウェールズに敵地で挑み、２３―２４で敗れた。２点リードの後半ラストプレーでＰＧを決められて“サヨナラ負け”を喫し、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「ひどい気分だ。最後の最後で、しかもプリンシパリティスタジアムでああいう負けをしてしまうのは、本当にきつい」と声を震わせた。

終始圧倒、ラグビー・パスのスタッツでは、６８％の陣地支配で優勢に進めていた日本。ただ決定機でのミス、そして３枚のイエローカードが響いた。「一つ言えるのは、シンビンの状況がだんだん、ひどくなっていると思う。今日シンビンが出たところのプレーは、故意なファールではなかった。それはウェールズに対してもそうだが、もっとセンシティブに考えないといけない。ラグビーというのは１５対１５でプレーされるべきであり、ワールドラグビーにもそこら辺を申したい」と指揮官。ウェールズも前半４０分にレッドカードが出て一発退場。計４枚のカードが出た１戦に、ジョーンズＨＣも不満をつのらせた。

秋のテストマッチシリーズはこれで４連敗。１２月の２７年Ｗ杯オーストラリア大会の組分け抽選会をにらんでも、有利とされる「バンド２」の世界ランク１２位以内確保へ重要な一戦を落とした。今シリーズ最終戦は、２２日の同１１位のジョージア戦。ジョーンズＨＣは「次の試合に向けて、しっかりと体を張って挑んでいきたい。選手たちは、切り替えてやってくれる」と前を向いた。