◆上尾シティハーフマラソン（１６日、埼玉・上尾運動公園北側川越上尾線発着＝２１・０９７５キロ＝報知新聞社後援）

例年、箱根駅伝に出場する各校が新春の大一番に向けた「登竜門」として参加する大学男子の部では、国学院大の青木瑠郁（４年）が１時間０分４５秒の日本人学生歴代１０位タイの好タイムで優勝した。青木は学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）ではエース区間の７区で区間９位と苦戦。前田康弘監督（４７）が「上尾でしっかり、力を示してほしい」と期待を込めて送り出し、期待以上の快走を見せた。２３年に山梨学院大のブライアン・キピエゴがマークした１時間１分７秒の大会記録を見事に更新した。

青木をはじめ国学院大勢は存在感を発揮。ルーキーの野田顕臣が１時間１分２９秒で６位と健闘。昨年の今大会で大東大の棟方一楽（かずら、３年）がマークした１時間１分３８秒のＵ２０（２０歳未満）日本記録を９秒更新した。出雲駅伝と全日本大学駅伝ではメンバーから外れた嘉数純平（４年）も１時間１分３０秒で７位と好走。国学院大は、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で悲願の初優勝に向けて弾みをつけた。

２位には駒大の桑田駿介（２年）が続いた。桑田も全日本大学駅伝メンバーから外れる悔しさを味わったが、駒大の主力選手としての力を改めて証明した。

今年は上尾運動公園陸上競技場が改修工事中のため、例年とは一部異なるコースで開催。ほぼ無風、気温１０度の絶好のコンディションで、５キロを１４分３０秒、１０キロを２８分５５秒で通過。桑田がほぼ一定の好ペースでレースを引っ張った。約１５キロで青木がペースを上げて、勝負はマッチレースに。残り１キロを切って、青木が桑田を振り切った。

大学男子の部上位選手は以下の通り。

＜１＞青木瑠郁（国学院大４年）１時間０分４５秒

＜２＞桑田駿介（駒大２年） １時間０分４８秒

＜３＞西村真周（東洋大４年） １時間１分１８秒

＜４＞原 悠太（帝京大３年）１時間１分２１秒

＜５＞菅谷希弥（駒大２年） １時間１分２４秒

＜６＞野田顕臣（国学院大１年）１時間１分２９秒＝Ｕ２０日本記録

＜７＞嘉数純平（国学院大４）１時間１分３０秒

＜８＞白川陽大（中大４年） １時間１分３４秒