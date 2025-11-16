【前後編の後編/前編からの続き】

球団初のワールドシリーズ2連覇に、MVPが花を添えた。11月1日（現地時間）に優勝を決めたドジャースで大車輪の活躍を見せた山本由伸（27）。二刀流復活の大谷翔平（31）と共にチームをけん引した渡米2年目の男は、いかにして「世界一の投手」に輝いたのか。

その後の活躍はご存知の通り。2021〜23年は、3年連続で投手4冠を達成、併せて沢村賞・MVPも受賞と、NPBでは無敵の状態が続いてきたのである。

その後の活躍はご存知の通り。2021〜23年は、3年連続で投手4冠を達成、併せて沢村賞・MVPも受賞と、NPBでは無敵の状態が続いてきたのである。

『山本由伸 常識を変える投球術』（新潮新書）の著書があるスポーツ・ノンフィクション作家の中島大輔氏が言う。

「躍進した最大の契機は、プロ1年目のオフの自主トレ期間に、投球フォームを大きく変えたことです。現在につながる、右肘を曲げず後ろにテイクバックする投法を身に付けたのです。けがのリスクもあって球団首脳からは不安の声が上がり、『アーム投げ』と批判もされました。ですが、そうした声を耳にしても山本投手は『自分はこれがいいと思うのでやっていきます』と押し切った。前年に大きな実績を残せなかった2年目で言うのは勇気が要ったでしょうが、そこに芯の強さがうかがえます」

フォーム改変は、すでに師事していた柔道整復師で個人トレーナーを務める矢田修氏のアドバイスによるものだったという。

「矢田氏からフルモデルチェンジをするように言われた時は『ビビッときた』と振り返っていました。山本投手は筋トレをしないことでも知られていますが、これも矢田氏の教えです。投げることは全身運動であり、体の一部を鍛える筋トレをせず青竹をしならせるように、といった方向でトレーニングを行います。フォームを変えたことで、それまで悩まされてきた肘の張りも改善されたと言っていました」（同）

「教えられるばかりで、立場が逆転」

19年からオリックスでパフォーマンスディレクターや巡回ヘッドコーチを務めてきた中垣征一郎氏は、

「由伸は自分のトレーニング法を確立しつつあり、そのやり方を貫きたいという明確な意思を感じました。私はそれ以前、日本ハムでトレーナーを務めており、ダルビッシュ有や大谷とは一緒に『ここをこうしよう』と長時間の話し合いを重ねてきたのですが、こと由伸に関してはそうした作業はなかった。彼が取り組んでいるトレーニングをはたから見て、『こういう方法もあるのか』と、成長を見守るばかりでした」

その“独自メソッド”は技術のみならず心構えにも及んでいたといい、

「プロ入りして以降、山本からは教えられるばかりで、すっかり昔の立場が逆転してしまいました」

そう明かすのは、都城高校野球部の2年先輩で、現在は同校の監督を務める田村勇人氏である。

「オリックスが春キャンプで宮崎に来る際などに会っていましたが、どんなに好成績を残しても『まだ伸ばせる』『もっといい球を投げられる』と、ストイックに自らを鼓舞しているとのことでした。また、先発ローテーション投手の心構えとして、次回登板に向けてのアプローチの仕方、その期間をどう過ごすかなど、まさに極意を聞かされたのです。それらの“金言”は、高校へ戻って部員に一字一句伝えています」

フォーム変更に「コーチ陣はノータッチ」

“進化”は、絶えず続いてきた。例えば、オリックス在籍最終年となった23年には、左足をすり足のように踏み出すフォームを取り入れている。当時のチーム関係者が言う。

「日本のマウンドは柔らかくて掘ることもできます。その穴をひねりの力に変換して投げる投手も多いのですが、メジャーの硬いマウンドでは難しい。由伸は翌年のメジャー挑戦を見据え、ひねらないフォームに変えたというわけです。前方への推進力で投げるため、縦の動きを強める目的もありました。それまで2年連続の4冠と絶好調の中、なぜ変えるのかと訝る声もありましたが、この時もコーチ陣はノータッチでした」

飽くなき向上心と愚直なまでの探求心。MLBアナリストの友成那智氏は、

「ドジャースは、旧本拠地のブルックリン時代を含め、伝統的に大投手を擁してきたチーム。今季で引退するカーショウも、10年以上にわたって先発の柱となってきました。今回の活躍で、ファンは完全に『次はヨシノブの時代だ』と確信したと思います」

そんな中、郷里の備前市に住む祖母（81）が言う。

「私は4月が誕生日なのですが、孫は毎年、大きな鉢植えの花を贈ってくれます。あの子が選んでいる姿を想像したら、かわいくてね。3週間くらい前に『試合が終わったら備前に帰ります』とメールがありましたけれど、忙しい人だから、いつ会えるのか……」

“世界一の里帰り”が待ち遠しいところだ。

