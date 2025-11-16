執念の老俳優もついにその炎を消すときが来た。俳優・仲代達矢さん。92歳だった。

【貴重写真】壁一面にセリフが張り出された「仲代達矢さん」の寝室 若かりし頃、池内淳子さんとのベッドシーンも

壁一面に「バリモア」のセリフが……

「セリフ覚えのために、こんなバカをやってるんですよ」

当時81歳だった仲代さんは、そう言いながら寝室の壁一面に貼り出した“言葉の群れ”を見せてくれた。

自ら筆で書いたそれは、一人舞台「バリモア」のセリフで、夜中もベッドに横たわりながら、気になると懐中電灯で照らして確認するという。

その後も数々の舞台に立ち続け、一昨年もこの「バリモア」を再演した。

「役者に引退はない」

俳優座の門をたたいたのは19歳の時。舞台役者を続けながら、映画「七人の侍」で端役デビューを果たすと、その後は映画やテレビの世界でも第一線を走り続けた。「影武者」「二百三高地」「新・平家物語」「大地の子」……誰もが記憶にとどめる作品の数々に、仲代さんの姿はあった。

仲代達矢さん

1975年には妻と共に俳優養成所「無名塾」を立ち上げ、役所広司、若村麻由美、滝藤賢一らを世に送り出した。そして彼らと共に作る舞台こそ、仲代さんの真骨頂だったのであろう。再演が最後の舞台となった「バリモア」と向き合いながら、こんなことを語っていた。バリモアとは往年のハリウッド俳優の名だ。

「“夢が後悔に変わるまで、人は年を取らない”。バリモアの言葉です。スポーツ選手と違って役者に引退はない。舞台で死ぬのが役者の本望といいますが、僕は、イヤだ」

夢を持ち続けた俳優は、これからも私たちの中で生き続ける。

撮影・西村 純

「週刊新潮」2025年11月20日号 掲載