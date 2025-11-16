「本気の舞台を受け止めてほしい」

年に1度の浪曲界最大のイベント「豪華浪曲大会」が、今月28日に東京・日本橋公会堂で開催される。

58回目の今回は、興行名が「一期一芸（イチゴイチゲイ）」。東西から多くの若手が参加する中、トリに抜てきされた国本はる乃（29）が意気込みを語った。

「昼の部は、現在103歳ながら現役の曲師（三味線奏者）である玉川祐子師匠が浪曲コントに挑戦します。他にも戯曲『瞼（まぶた）の母』を掛け合い浪曲で披露するなど、曲師と浪曲師が一緒になって、これまで取り組んだことのない“三味線大合奏”を楽しめます」

更には、昨年12月に人間国宝に認定された関西の浪曲親友協会会長の京山幸枝若（71）や、日本浪曲協会会長で浪曲親友協会理事も務める天中軒雲月（71）といった、東西の大御所による競演も見どころだ。

国本はる乃

「全体的にかなりバラエティーに富んだ構成になっています。私がトリを務める夜の部は、芸歴15年以下の若手全員がネタ下ろしをする予定。これまで、どの舞台にもかけたことのない新作から大ネタまで披露するほか、ギターと三味線のセッションという異色な取り合わせも。私たち、若手浪曲師の本気の舞台を受け止めてほしいですね」

20代最後の大舞台

国本が披露するのは、カリスマ的な人気を誇りながら、10年前に55歳で急逝した国本武春が十八番とした「佐倉義民伝 甚兵衛渡し」という作品。無論、今回が初めての挑戦になる。

「私は浅草木馬亭での浪曲定席ですら、トリを任されたことがありません。いまからものすごく緊張していますが、私にとっては20代最後の大舞台でもあります。大役ではありますが、任せていただいた以上、いまの自分にできる限りの力で、全力で務めたいと思います」

昭和初期には3000人を超える浪曲師が活躍し、落語や講談よりも人気があったとされる。戦後以降はやや低迷が続いたものの、幸枝若の人間国宝認定に加え、今年1月には、玉川太福（だいふく・46）が新宿・末廣亭でトリを務めて話題を集めた。浪曲師が落語定席でトリを取ったのはおよそ60年ぶりで、この快挙が浪曲人気の復活を象徴しているといわれる。

9歳で浪曲界に

さて、国本が浪曲と出会ったのはわずか9歳の時だった。小学4年生にして、武春の実母で浪曲師の国本晴美の門をたたいたという。

「最初は三味線を習おうと思って行ったけれど、まだ手が小さくて、三味線の棹をうまくつかめなかったんです。それで師匠に“それなら浪曲をやってみようか”と言われて取り組み始めて。中学、高校に入ってからもずっと続けて、17歳の時に正式に入門しました」

今年で芸歴20年を迎える国本の「名披露目（なびろめ）」は20歳の時。当時は“最年少浪曲師”の誕生と伝統芸能の世界で話題を集めた。名披露目とは、落語界でいう「真打披露興行」に相当する。

浪曲界には落語や講談のように「前座」という呼び名はあるものの、「二つ目」「真打」といった階級制度はない。名披露目興行を済ませると、その後は落語や講談の真打のように、師匠の下を離れた“一本立ち”と見なされる。

「浪曲には決まった楽譜がありません。自由自在な話芸ですが、そこが難しくて実に面白い。うなって語れる、こんなぜいたくな芸はほかにないでしょう。浪曲の素晴らしさを、もっと多くの人に知っていただきたいです」

テレビでも活躍する、売れっ子講談師の神田伯山（42）は、国本を「演芸界の宝になる」と高く評しているという。こぶしを利かせ、情感たっぷりにうなり語る国本を、お茶の間で目にする日は近いかもしれない。

「週刊新潮」2025年11月13日号 掲載