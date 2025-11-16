フィギュアスケート男子の五輪2大会連続メダリストでプロとして活動する宇野昌磨さん（27）が15日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。競技引退後の生活についてぶっちゃけた。

宇野さんは五輪で日本フィギュア界最多のメダル3個を獲得し、世界選手権も2連覇。四大陸選手権、世界選手権、グランプリファイナルを全て優勝するキャリアグランドスラムを達成したのは日本人男子では高橋大輔さん、羽生結弦さん、そして宇野昌磨さんの3人だけ。そんな華々しいキャリアを経て、昨年5月、競技を引退し、プロスケーターへと転向した。

MCの加藤浩次が「もう引退されて1年半になりますか？」と聞くと、宇野さんは「はい、引退生活を満喫しております」と笑顔。

加藤が「どうやって満喫してるんですか？」の質問には「まあ主に、ゲームを…」と宇野さん。無類のゲーム好きとして知られるだけに、「仕事以外は家にしかいないので」と話した。

加藤が「ええー！アウトドアじゃない、もう完全なインドア？」と確認すると、宇野さんは「完全なインドアです」とキッパリ。加藤は「そうですか。どおりで街で見ないもんね」と返し、笑わせた。

現役時代から大のゲーム好きとして知られていた宇野さん。今年は、任天堂の新型ゲーム機「Switch2」販売抽選「オーディション」と称して応募し続けていたことを公表。8月には「この度私はSwitch2オーディションを引退する運びとなりました」と当選を匂わせ、話題となった。