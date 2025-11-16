過去の恋愛を忘れられない男性は多いのではないでしょうか？ ただ、女性は失恋をして落ち込んだとしても、気持ちを切り替えて前に進むため、ヨリを戻すという選択肢はない人が多いでしょう。今回は、元カノとヨリを戻したかった男性が撃沈した話をご紹介いたします。

結婚して妊娠していた

「元カノとは俺の浮気が原因で別れて1年以上がたつけど、未練があってもう一度やり直せないかと考えていたんですよね。そんなときに、街でばったり元カノに遭遇。これは運命だと思いました。

しかも元カノは俺と普通に笑顔で話してくれたので、チャンスだと思ったのですが、ふと目線を下にやると、薬指に指輪をはめていました。さらにバッグにはマタニティマークがついていて……。そう、元カノはすでに結婚して妊娠中だったみたいです。どう足掻いてもヨリを戻すことは無理だとわかり、撃沈しましたね……」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 自分の身勝手な行動が原因で別れたのに、ヨリを戻したいと考えるなんて都合がよすぎますよね。

