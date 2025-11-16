ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



津久井教生さんは、「一気に冬に向かおうとしているとこれがくるのです♪」と題し、「多くのの私の周りの皆さんからもここのところの温度の下がり具合と気圧のガクガクした変化のせいか…頭痛や偏頭痛を起こしている人が続出しています…（原文ママ）」と投稿しました。







続けて、「私も右耳の後ろあたりの後頭部がズキズキ 目の奥もジンジンです…」と明かし、「頭痛持ち仲間の皆さん〜ここを堪えて乗り切りましょう♪」と呼びかけています。







2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などで知られています。



【担当：芸能情報ステーション】