NewJeans（ニュージーンズ）メンバー5人が所属事務所ADOR（アドア）への復帰を発表した中、最初に復帰を発表したHAERIN（ヘリン）とHYEIN（ヘイン）以外、3人の復帰が遅れたことで「南極にいたのは誰だ？」との疑問が広がった。

MINJI（ミンジ）とDANIELLE（ダニエル）、HANNI（ハニ）の復帰発表が、2〜3時間遅れた際、3人は「1人のメンバーが現在、南極にいて連絡が遅れた」と理由を説明していた。

当初は「DANIELLEではないか」との臆測があった。最近、マラソンにはまっており、12月に開催される「Antarctic Ice Marathon（南極氷マラソン）」参加のために南極に行ったのではないかという推測が広がっていた。

しかし13日、あるネットユーザーが自身のSNSにもらったサインをアップし「ある人が、アルゼンチンのウシュアイア市でHANNIに偶然会った。HANNIは幸せそうに見えた」とコメントを掲載。韓国メディアのイルガンスポーツは16日、「アルゼンチンの最南端の都市ウシュアイアは、南極に近いところにある」とし、南極にいるのはHANNIの可能性が高いと報じた。

ADORは12日「NewJeansメンバーのHAERINとHYEINが、ADORとともに活動を継続するという意思を明らかにした。2人のメンバーは、家族とともに熟慮し、ADORと十分な議論をへた末に、裁判所の判決を尊重し、専属契約を順守することに決めた」と説明した。

以降、MINJI、DANIELLE、HANNIは公式声明文で「慎重な協議の末に、ADORに復帰することを決めた。1人のメンバーが現在南極にいて伝達が遅れたが、ADOR側の返信がなく、やむを得ず別途に立場を知らせることになった。今後も真心を尽くした音楽と舞台でうかがいます。感謝してます」と伝えていた。