全身の病気が心臓に影響？早期発見のために知っておきたいこと

虚血性心疾患や高血圧以外にも、心不全を引き起こす疾患は多岐にわたります。心筋症や不整脈、さらには全身疾患に伴う心不全など、さまざまな病態が心機能の低下をもたらします。これらの原因を早期に診断し適切に治療することが、心不全の発症や進行を防ぐことにつながります。ここでは多様な背景疾患による心不全について、それぞれの特徴と注意点を説明します。

心筋症と不整脈

心筋症は心筋自体の異常により心機能が低下する疾患の総称です。拡張型心筋症では、心臓が拡大し収縮力が低下します。肥大型心筋症では心筋が異常に肥厚し、拡張障害を起こします。

拡張型心筋症の原因はさまざまで、ウイルス感染後に発症する心筋炎から移行するケース、アルコールの過剰摂取による心筋障害、妊娠に関連する周産期心筋症などがあります。また、原因不明の特発性拡張型心筋症も少なくありません。心筋症による心不全は比較的若年でも発症することがあり、早期診断と適切な治療介入が重要です。

不整脈も心不全の原因となります。特に心房細動は、心不全患者さんに高頻度で合併する不整脈です。心房細動により心臓の収縮効率が低下し、心不全が悪化することがあります。また、長期間持続する頻脈性不整脈は、頻脈誘発性心筋症という特殊な心不全を引き起こすことがあります。この場合、不整脈を適切にコントロールすることで心機能の改善が期待できます。

心室性不整脈は突然死のリスクを高めるため、心不全患者さんでは特に注意が必要です。重症心不全患者さんには、植え込み型除細動器の適応が検討されることもあります。不整脈と心不全は互いに悪影響を及ぼし合う関係にあるため、両方を包括的に管理することが求められます。

全身疾患に伴う心不全

心臓以外の全身疾患が原因で心不全を引き起こすこともあります。糖尿病は心不全の独立した危険因子であることが知られています。糖尿病患者さんでは、冠動脈疾患のリスクが高いことに加え、糖尿病性心筋症という心筋自体の障害も生じ得ます。血糖コントロールの改善は、心不全予防の観点からも重要です。

腎機能障害も心不全と密接に関連しています。腎臓の機能が低下すると、体液の調節が困難になり、心臓への負担が増大します。また、貧血や電解質異常なども心不全を悪化させる要因となります。心不全と腎機能障害が同時に進行する状態は「心腎症候群」と呼ばれ、治療が難しい病態の一つです。

甲状腺機能異常も心不全の原因となることがあります。甲状腺機能亢進症では心拍数が増加し、心臓への負担が増します。一方、甲状腺機能低下症では心収縮力が低下し、徐脈を来すこともあります。貧血、特に重度の貧血は心臓に酸素需要の増加をもたらし、心不全を誘発または悪化させます。

まとめ

心不全は心臓のポンプ機能が低下する症候群であり、息切れ、むくみ、疲労感などの症状が現れます。原因は虚血性心疾患、高血圧、弁膜症など多岐にわたり、早期発見と適切な治療が生活の質と予後を大きく左右します。症状の変化に注意を払い、体重測定などの自己管理を継続することが急性増悪の予防につながります。

症状や治療に関する具体的な判断は、必ず医療機関で専門医の診察を受けたうえで行ってください。

