【お葬式のワナ】家族葬の費用に200万円！「質素だとかわいそう」ドタバタで決めた葬儀のオプションが高額すぎる【作者に聞いた】
祖父が亡くなり、親族は悲しみを抱えたまま安置室に移動。そこで言われたのは「ご遺体を病院に置いておけるのは3時間まで。その間に葬儀場を探してください」という言葉だった…。カゲワサビ(@AoiKageyama)さんのルポ漫画「ドタバタで葬儀場を決めて超お金がかかった話」を紹介しよう。
■大事なのは、故人の生前の想いに寄り添ったプラン選び
祖父が亡くなり、悲しみに暮れる間もなく葬儀場を選ばなければならなかった作者のカゲワサビさん。慌ただしく決めた葬儀では、お布施代、戒名、霊柩車など、さまざまな項目に追加費用がかかることを知り、その多さに驚いたという。
「葬儀後にあらためてインターネットで相場の金額を調べましたが、やはり200万円は参列者の多い一般葬レベルの金額であって、数名の親族しか参加しない家族葬にしては高額すぎたのではないかと感じました」と語り、「50〜70万円のオーソドックスなプランで、追加オプション等あったとしても合計100万円前後もあれば質素ではなく、十分な家族葬ができたのではないかなと思っています」と当時を振り返った。
生前に葬儀の話をするのは気が引けるものだが、今回の経験を通してカゲワサビさんは、「事前にエンディングノートを作成してもらうことで、葬儀への意向をきちんと確認し、故人の想いに沿ったちょうどいい規模と金額の葬儀をしたいと思います」と語った。
本作「ドタバタで葬儀場を決めて超お金がかかった話」では、わずか3時間という限られた時間の中で葬儀場を探すことになった当時の様子が、時系列に沿ってわかりやすく描かれている。「葬儀に関する知識をきちんと伝えることを目標に、図を使用してわかりやすくしたり色数を抑えて漫画に集中しやすくしたりとさまざまな工夫をしてみました！」と語るカゲワサビさん。葬儀という非日常の出来事だからこそ知っておきたいポイントが随所にちりばめられている本作を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：カゲワサビ(@AoiKageyama)
