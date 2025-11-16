急な天候にも、軽やかに対応。撥水×防風の旅ジャケット【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
コンパクトに持ち運べる、毎日に寄り添うシェル【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは、外出先や旅先での急な天候変化に対応する、撥水加工を施した軽量シェルジャケット。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
はっ水性能を備えた生地は、コットンライクな風合いながら防風性も兼ね備えており、冷え込みが予想される場面でも活躍する。軽量かつコンパクトに収納でき、付属のスタッフサックに収めて持ち運びも容易。アウトドアはもちろん、日常のさまざまなシーンで幅広く使える。
→【アイテム詳細を見る】
シルエットは中間着との重ね着にも適した、ややゆとりのある設計。フードはワンハンドアジャスターと首元のドローコードでフィット感を調整でき、後部のベルクロで視界の追従性も確保。
→【アイテム詳細を見る】
袖口にはベルクロ、裾にはアジャスタードローコードを備え、冷気や風の侵入を軽減する。サイドにはファスナー付きポケットを配置し、収納力も確保しているアイテムだ。
コンパクトに持ち運べる、毎日に寄り添うシェル【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは、外出先や旅先での急な天候変化に対応する、撥水加工を施した軽量シェルジャケット。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
はっ水性能を備えた生地は、コットンライクな風合いながら防風性も兼ね備えており、冷え込みが予想される場面でも活躍する。軽量かつコンパクトに収納でき、付属のスタッフサックに収めて持ち運びも容易。アウトドアはもちろん、日常のさまざまなシーンで幅広く使える。
→【アイテム詳細を見る】
シルエットは中間着との重ね着にも適した、ややゆとりのある設計。フードはワンハンドアジャスターと首元のドローコードでフィット感を調整でき、後部のベルクロで視界の追従性も確保。
→【アイテム詳細を見る】
袖口にはベルクロ、裾にはアジャスタードローコードを備え、冷気や風の侵入を軽減する。サイドにはファスナー付きポケットを配置し、収納力も確保しているアイテムだ。