通勤から週末まで大活躍の快適白スニーカー、いかが？

Projextの新作スニーカー「Model 03」は、高い防汚性能を誇りながら軽量で快適性にもこだわった1足。具体的には片足290gの軽量さとクッション性の高いソールや和紙×チタンのライニングで通気性が高いというのも注目ポイントなんですよ。

実際に試したところオンオフ問わず使える1足だと感じたので、皆さんにもご紹介しておきます。

汚れに強いから履きやすい

汚れに強い点は別の記事でもご紹介しましたが簡単におさらい。シミになりそうなべっとりとした泥水汚れも、

サッと水で流して拭くだけで元の白さに。高い防水防汚性能のおかげで、キレイを手軽に維持できるのがProjextスニーカーの大きな魅力です。

シンプルで美しいシルエット

キレイを維持しやすい点に加えて、シンプルで美しいシルエットがいいですね。アッパー部分は同色ながら切り返しやステッチでしっかり表情があり、プレーンだけどのっぺりしていないのが筆者好みでした。

ジーンズなどはもちろん、少しカチッとしたオフィスカジュアルでも活躍してくれそうです。

白以外にはブラックモデルも展開。ソールが白のバイトーンなので好みは分かれそうですが、ほどよい光沢で高級感もありました。こちらも使いやすい1足かと。

中身にも自信アリ

Projextのスニーカーは履き心地アップのために、たくさんのこだわりが詰まっています。

ライニングには国産和紙を配合した生地にチタンコーティングを施し、通気性に加えてニオイや雑菌繁殖の対策済み。履いてみると柔らかく温かいのに蒸れる感じ少なく快適でした。

アウトソールはEVAフォームをベースに複合した独自構造を採用。実際に歩いてみると少し硬めにも感じますが、クッション性や弾力は十分といった印象。

今回試した26.5cmでは片足290gという軽量さも加わり、地面の反発力もしっかりあって歩きやすかったですよ。

欲しい機能が詰まった1足

汚れにくく快適というスニーカーに必要なスペックが高いレベルでまとまっているので、1足あると活躍できるのは間違いないかと。

白スニーカー好きなら持っていて損はないと思うので、ぜひおトクなセール中にチェックしてみてください。

