「靴は黒選びがち」な人へ！【ZARA】上品見え狙える♡「ベージュシューズ」

合わせやすさから、靴はつい黒を選んでしまう人も多いはず。だけどこの秋冬は “ベージュ” に注目。柔らかく上品な色味で、いつものコーデに抜け感をプラスしてくれそうです。今季も【ZARA（ザラ）】からは、ソフトレザーブーツやスニーカーなど、大人にちょうどいい「ベージュシューズ」が豊富にラインナップ。ぜひデイリールックに取り入れて、足元からオシャレを楽しんで！

あたたかさも可愛げも両得できそうなソフトレザーブーツ

【ZARA】「ソフトレザーアンクルブーツ」\13,590（税込）

秋冬らしい起毛感のあるソフトレザー素材のアンクルブーツ。内側はシープスキン風の裏地で防寒性も期待大。プルオンタイプだからサッと履けてデイリーユースにぴったりです。Y2Kファッションが再燃している今、コーデにプラスワンで新鮮に仕上げてくれそうな1足。ジーンズと合わせれば、平成感あふれる大人カジュアルが完成します。

落ち着いたカラーリング × こなれデザインで大人っぽく垢抜け

【ZARA】「スニーカー」\6,590（税込）

淡いベージュトーンのボディ × さりげない水色のステッチが施されたシューレースのバランスが絶妙なスニーカー。落ち着いた配色ながらもステッチが効いたデザインで、こなれ感をプラスしてくれます。ラウンドトゥとラバーフィニッシュソールで歩きやすさも確保。黒靴代わりに取り入れれば、一気に抜け感のある足元に更新できそう！

上品スエード × きれいめベージュでクリーンな抜け感を

【ZARA】「スプリットスエード バックル スリングバックシューズ」\8,990（税込）

アッパーにスエード素材を使用した、上品さ香るスリングバックシューズ。ポインテッドトゥ × 金色バックルのストラップで、足元がグッと引き締まるデザイン。ソール高1.5cmのフラットソールが、ほどよく抜け感も醸し出してくれます。スラックスと合わせたきれいめスタイルにはもちろん、ジーンズと合わせてカジュアルダウンするのもおすすめ。

足元から品よく格上げするレザーブーツ

【ZARA】「レザーキトンヒールショートブーツ」\15,990（税込）

秋冬になるとつい手がのびるブーツ。定番の黒もいいけれど、女性らしい抜け感を出すならベージュがおすすめ。リアルレザーならではの高級感が漂うキトンヒールブーツは、履くだけで上品リッチな足元に。華奢なヒール × ポインテッドトゥで女性らしさも演出。ヒール高5.5cmで、脚をきれいに見せつつ歩きやすさも期待できる1足です。

writer：小沢 鳴子