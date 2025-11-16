人気モデル雀士が見せた“自宅の雰囲気”がファンに好評だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の試合で、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）は出場機会がなかったが、第1試合に出場した渋川難波（協会）、第2試合に出場した阿久津翔太（連盟）を全力応援。控室で見せたプライベート感たっぷりの様子に、ファンからは「おかぴの私服かわいい」という声も飛んだ。

【映像】岡田紗佳、かわいい私服＆ほぼすっぴん

岡田といえば学生時代からモデルとして芸能界に入ると、後にプロ雀士にもなり、2つの世界で活躍。Mリーガーとしての活躍が目立つようになると、同時に芸能界でもモデルだけでなくタレントとしてもバラエティ番組の出演が増加。Mリーガーの中でも多忙な選手の一人に数えられている。

選手としては年々レベルアップし、見た目でも毎試合異なるヘアスタイルで登場するなどエンタメ性にも富むが、この日は控室で応援に専念。ピンクのトレーナー、デニムのパンツという“普段着”な雰囲気でモニターを見つめると、渋川が大事な場面でアガった時には「ナーイス！よっし！」とガッツポーズ。メイクもほぼすっぴんと思われる状態だっただけに、レアなシーンを喜ぶファンも多かった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

