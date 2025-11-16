ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬¡Ö°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¶´¤ó¤À¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¼õ¾Þ¡£ÊÆÃæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÆ¨Áö¤òÁË¤à¤Ù¤¯¡¢ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡È²ñÏÃ¡É¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÈÖÁÈ¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MVPÈ¯É½Ãæ·Ñ¡£¥½¥Õ¥¡¤ÇÂçÃ«¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î´Ö¤ËºÂ¤Ã¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬ÆÍÁ³¡¢Æ¨Áö¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÂçÃ«¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢É×ÉØ¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆÈÖÁÈ¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£É×ÉØ´Ö¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸ò¤ï¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤ÏÎº¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¤³¤ìÈþ¤·²á¤®¤À¤í¡×
¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤½Ö´Ö¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤³¤Á¤é¤Þ¤ÇËË¤¬¤æ¤ë¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÃ¦Áö¤ò»î¤ß¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÉ×ÉØ¤ÇÁË»ß¤·¤ÆÌÜ¤ÈÌÜ¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¿¿Èþ»Ò¤Á¤ã¤ó¸«¤ëÌÜ¤¬¤Û¤ó¤ÈÍ¥¤·¤¤¡×
¡Ö°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ã¤Æ½Ö´Ö¡×
¡ÖæÆÊ¿¤µ¤ó¤Îº¤¤ê¾Ð´é¡¢ÊÊ¤Ë»É¤µ¤ê¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢OPS1.014¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£6·î¤Ë¤ÏÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢14»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ç¤ÎMVP¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë