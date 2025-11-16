決勝トーナメント1回戦で南アフリカに3-0で快勝

U-17日本代表は11月15日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージ1回戦で、南アフリカを3-0で破った。

後半3分にGK村松秀司のロングフィードからMF平島大悟が右サイドを突破。折り返しを受けたFW浅田大翔のシュートは2度跳ね返されたが、最後は気迫で押し込んで先制に成功した。さらに、FW吉田湊海とDF藤井翔大の追加点で3-0の勝利を収めている。

若き日本代表は準々決勝進出を懸けたノックアウトステージ2回戦では、ベネズエラを破って勝ち上がった北朝鮮とのアジア勢対決になる。

この日本チームの戦いぶりについてアジアサッカー連盟（AFC）では「後半の容赦ないプレーで日本は南アフリカを圧倒し、ベスト16進出を決めた」「浅田がゴールを決めた瞬間から、試合の行方は疑う余地がなかった」としている。

A代表が出場する来年の北中米共催ワールドカップ（W杯）と同じ48チーム出場のフォーマットだけに、頂点まではまだまだ長い道のりが待つ戦いになるが、まずは北朝鮮との戦いを制しての8強入りを果たしたい。（FOOTBALL ZONE編集部）