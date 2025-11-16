

キリンビールの糖質ゼロ製品が快走している（写真：キリンビール提供）

【写真を見る】糖質オフ・ゼロ系ビール市場でバカ売れしているという『一番搾り』。青いラベルを一度は目にしたことがあるのでは？

キリンビールの糖質ゼロ製品が快走している。2020年に国内で初めてビールカテゴリーで糖質ゼロを実現した「一番搾り 糖質ゼロ*1」は、累計販売本数が8億本を突破。2025年6月製造分からは中味・パッケージともにリニューアルし、さらに販売を伸ばしている。*1食品表示基準による

健康志向を追い風に市場は拡大を続けるが、発売から5年を経ても成長を維持しているブランドは珍しい。その背景には、350回を超える試験醸造を重ねて“おいしい糖質ゼロ”を実現した技術革新と、ビール市場の再編を見据えたキリンの長期戦略があった。

今回は、全国9カ所のキリン工場見学施設すべてを実際に訪れた筆者が、開発現場と企業戦略の両面からその裏側を探った。

糖質オフ・ゼロ系市場を牽引する存在

健康志向の高まりを背景に、糖質オフ・ゼロ系ビール市場は拡大を続けている。かつては「物足りない」「おいしくない」と敬遠されたジャンルだが、近年は「おいしくなった」「食事に合う」との声が増え、市場は右肩上がりだ。

その中でもキリンビールの「一番搾り 糖質ゼロ」は、「おいしさ」と「糖質ゼロ」という従来相反する要素を両立し、市場の拡大を牽引してきた。糖質を抑えながらも、ビールらしい満足感を損なわない。それをどう実現するかが最大のテーマだったという。

もともと「一番搾り 糖質ゼロ」の開発は、前例のない挑戦だった。ビールは酒税法上の制約が多く、発泡酒や新ジャンルのように原料や製法の自由度がない。糖質“オフ”にとどまらず“ゼロ”を目指すには、既存の技術を根本から見直す必要があった。

「糖質を削ると、どうしてもコクがなくなります。いかにビールらしい飲みごたえを残すかが最大の課題でした。通常、ビールの醸造にかかるのはおよそ1か月ほどですが、糖質ゼロを実現するまでには350回以上の試験醸造を繰り返し約5年かかりました」（キリンビール生産本部名古屋工場醸造エネルギー担当 部長 森下あい子さん）

ブレイクスルーとなったのが、2020年発売時に確立された「新・糖質カット製法」だ。 「麦芽の選定」「仕込技術の進化」「発酵技術の進化」という3つのポイントを組み合わせることで、ビール本来の味わいを損なうことなく糖質を限界まで減らした。

「原材料として使用する麦芽を一から見直し、糖質低減に適した麦芽を厳選しました。また、当社がこれまで培ってきた糖質分解の技術をさらに磨き、酵素がより効率的にでんぷんを分解できる仕込技術を確立。さらに、通常のビールよりも厳しい管理のもとで活性の高い酵母を使用することで、糖質の“食べ残し”を低減し、糖質ゼロを実現できました」

発売から1カ月で100万ケースを突破

手法に制限があったからこそ、“ビールのまま糖質ゼロを実現する”ことに強くこだわったという。こうして誕生した「一番搾り 糖質ゼロ」は、発売直後から「ゼロとは思えない」「普通のビールより飲みやすい」と話題になり、健康志向層だけでなく幅広い層に受け入れられた。

発売から1カ月で100万ケースを突破し、年間販売目標約120万ケースの8割超を達成。初月の販売実績は当初計画比約120％にのぼり、過去10年間で発売された同社ビールカテゴリー新商品の中でも最高の滑り出しとなった。

そして、2025年のリニューアルでは、麦汁の一部を2回煮沸させる「ダブルデコクション製法」を新たに採用。煮沸を繰り返すことで麦のコク味成分をしっかり引き出し、より厚みのある味わいを実現した。糖質ゼロだからこそ、素材の旨みを丁寧に引き出す必要があったと、開発担当者は語る。

「また、華やかなホップの品種を新たに採用することで、ビールらしい香りを強化しました。糖質オフ・ゼロ系を“健康のために仕方なく飲む”ものではなく、“飲みたいから選ばれるカテゴリー”として成長させたい、そんな想いのもと、リニューアルでは味の進化を目指しました」（同社マーケティング部商品開発研究所 緑川果琳さん）

8月下旬からは新タレントを起用したTVCMやデジタル広告を展開し、 「糖質オフ・ゼロ＝おいしくない」という先入観を払拭する新たなコミュニケーションを打ち出した。 「TVCMを見て飲んでみたらおいしかった」「普通のビールと変わらない味が楽しめる」という声も多く、リニューアル後2週間の販売数量は前年比約110％と好調なスタートきった。

試作から量産までの壁

ここまでは開発や商品戦略の視点から見てきたが、その挑戦を支えているのは全国の製造現場だ。糖質ゼロという難題を、実際の生産ラインに落とし込むにはさらなる工夫が必要だった。

私自身、食品メーカー勤務時代にスケールアップ（試作から量産への移行）に立ち会った経験があるが、試験設備での分析値が、そのまま工場で再現できるとは限らない。小規模な試験設備と比べて、実際の生産ラインはタンクの大きさや発酵の温度分布、酵母の働き方などが微妙に異なるためだ。

「現在、『一番搾り 糖質ゼロ』は仙台・取手・滋賀・神戸の4工場で製造しています。わずかな条件の違いが糖質値に影響を与えることもあり、理論上の結果を実機で安定して再現するには緻密な調整が欠かせませんでした。試験醸造設備に比べて、工場の製造タンクは数百倍規模と大きく、熱の伝わり方や酵母の働き方も変わります。そのスケール差に合わせて醸造レシピを最適化し、糖質ゼロを安定して再現できるまでに、あらゆる条件を調整しながら何度も試行錯誤を重ねました」（緑川さん）

開発から製造、そして消費者とのコミュニケーション。キリンは多面的な取り組みで、糖質ゼロビール市場をリードしてきた。その中で、筆者として特に注目したいのが工場見学のあり方だ。

キリンは、ビール業界最多となる全国9カ所で見学ツアーを展開している。見学施設は観光資源や社会貢献の場としての役割を果たす一方で、 製造工程を公開しながらブランド価値を伝える体験型のマーケティング拠点としても機能している。

現在の見学プログラムは「工場だけの特別体験。キリン一番搾り おいしさ実感ツアー」と銘打ち、 五感を通じて“一番搾り”のおいしさの理（わけ）を伝える内容となっている。

「お客様から寄せられる声からは、体感によって商品『理解』を超えた『共感』を得られていることがうかがえます。 キリンという企業そのものを身近に感じていただけるきっかけにもなっており、 お客様とのリアルな接点がブランド価値向上につながっていると確信しています。 また、見学後に寄せられる感想や質問は、製品改善の貴重なヒントにもなります」（キリンホールディングス コーポレートコミュニケーション部 石井綾子さん）

工場見学の萌えポイント

筆者自身、これまで9工場すべてをたびたび見学してきたが、それぞれに個性と物語がある。ここで少しだけ、それぞれの萌えポイントを簡単に語らせてほしい。

北海道工場は、仕込みタンクの底部まで外観を見られる工場だ。通常は上部しか見ることができないため、タンク全体の大きさや仕込みのスケール感を目で実感できる。

仙台工場は、震災からの復興を象徴する場として、地域とともに歩んできた歴史を感じさせる。缶の巻き締め機の実演も行われ、かつてはその缶を貯金箱として来場者1名にプレゼントするユニークな演出もあった。



キリンビール仙台工場（写真：筆者撮影）

取手工場は、緑瓶のハートランドビールがラインを流れていく光景も記憶に残っている。現在は残念ながら、パッケージラインの見学は行われていないものの、大きなスクリーンで臨場感のある映像が用意されている。

横浜工場では、キリンビール発祥の地として来春に操業100周年を迎える。併設の「ノミモノ・ラボ」では、飲料づくりを科学的に学べる体験が人気だ。仕込みタンクに投影されるプロジェクションマッピングは思わず感動。

名古屋工場は、筆者にとって最も訪れる機会の多い工場だ。地元に近く、帰省のたびに立ち寄ることも多い。入り口では名古屋らしく金のシャチホコが出迎え、記念撮影を楽しむ来場者の姿が絶えない。



キリンビールの工場見学といえばこのトリックアート（写真：筆者撮影）

滋賀工場では「午後の紅茶」ツアーも併設され、同日に2つの見学ツアーを楽しむこともできる。



キリンビール滋賀工場（写真：筆者撮影）

神戸工場では、訪問当時、国内最速クラスの充填機の迫力に圧倒されたし、岡山工場はスタッフによるタイルアートや芝生アートに癒やされた。

そして、最大規模の敷地を誇る福岡工場ではキリンビールの工場見学の中で唯一、ヒートポンプ*2の設備を見ることができる。

*2気体を圧縮・膨張する操作によって熱を移動させて加熱するシステム

どの工場にも共通して感じるのは、開かれた現場としての誇りだ。キリンビールの工場見学は単なる見学にとどまらず、企業と消費者が信頼関係を築くリアルな接点として進化している。新商品発売時には試飲機会が設けられることもあり工場見学参加者が「最新の味」を体験できる場としても機能している。



お酒が飲めない人もジュースやノンアルビールを楽しめる（写真：筆者提供）

酒税改正後を見据えた次なる成長戦略

では、これからのキリンビールはどんな未来を描いているのか、最後に尋ねてみた。

「26年10月の酒税改正以降、ビール類は大きく4つのサブカテゴリーに分類されると予想しています。高価格・スタンダード・エコノミーという価格帯別の3カテゴリーに加え、それらを横断する形で機能系のサブカテゴリーが引き続き存在し、健康志向の高まりや高齢化の進展に伴って堅調に推移すると見ています。

『一番搾り 糖質ゼロ』を含む糖質オフ・ゼロ商品でこの機能系カテゴリーの成長に貢献しつつ、ビール類の中で最大ボリュームとなる狭義ビールカテゴリーでは、 主力ブランドである『一番搾り』群、『晴れ風』『キリン グッドエール』で市場を上回る成長を実現し、利益成長を図っていきます」（キリンビールマーケティング部担当者）

糖質ゼロを「制約」ではなく「価値」として磨き上げた5年間。開発から製造、そして消費者体験に至るまで、すべての現場で挑戦が続いている。“飲みたいから選ばれる糖質ゼロ”という新しい価値観が、ビール市場の未来を大きく変えていくかもしれない。

（丹羽 桃子 ： 工場見学マニア・ライター）