●京都の今宮神社参道に佇む、歴史ある甘味処。何度も訪れたくなる、絶品の「あぶり餅」をご紹介します。

京都といえば、みなさん何を思い浮かべますか？ 神社仏閣、町家、和菓子、和装、歴史ある街並み……など、でしょうか。

清水寺や金閣寺など人気の観光スポットも素敵ですが、実は中心地から少しだけ離れたところに、京都のいいところがぎゅっと詰まった穴場があるんです。

何度でも訪れたくなる『あぶり餅 本家 根元 かざりや』

今宮神社の参道と、向かい合う2軒の老舗甘味処

京都市営バス46号系統「今宮神社前」から歩いてすぐ。今宮神社の鳥居をくぐって参道に入ります。風情ある参道はたびたび映画のロケ地となり、今年大ヒットした「国宝」のワンシーンにも登場しました。

神社に向かって参道を進むと、2軒の甘味処が向かい合って佇んでいます。『一文字屋 和輔（通称：一和・いちわ）』と『あぶり餅 本家 根元 かざりや』です。

情緒あふれる店構え。お座敷へ続く暖簾も風情があります

「一和」さんは平安時代から、「かざりや」さんは江戸時代からそれぞれ続く老舗。どちらも「あぶり餅」が名物の、歴史を超えて愛される甘味処です。

今回ご紹介するのは、神社向かって左側にある『かざりや』さんです。

軒下で餅を炙る様子

歴史を感じさせる店構え、女将さんたちが軒下で餅を炙る姿、炭火と餅の芳ばしい香り。たとえ食後でお腹がいっぱいでも、ついつい足を止めてしまいます。

縁側の様子[食楽web]

店頭で人数を伝えると、お部屋に案内してもらえます。軒下のベンチやお座敷も素敵ですが、この日は縁側で。風を感じながら緑を眺められる、ほっこり安らぐ空間です。

縁側でほっこり、絶品「あぶり餅」を堪能

「あぶり餅」600円/1人前

さて、できたてのあぶり餅がやってきました。竹串に刺さった親指サイズの餅にきな粉をまぶし、炭火で香ばしく炙り、白味噌だれをたっぷり絡めてあります。写真撮影もそこそこに、温かいうちにいただきます。

お餅はもっちり食感。カリッとしたおこげが香ばしく、白味噌の甘味が引き立ちます。初めて食べるのにどこか懐かしいような、滋味深い味わい。1人前10本ですが、あっという間に食べ終えてしまいました。

「一和」さんとの食べ比べも楽しい

ちなみに、お向かいの「一和」さんのあぶり餅は、少し小ぶりで、より香ばしく、あっさりしていていくらでも食べられる印象。個人的には『かざりや』さんの絶妙な甘じょっぱさが好みですが、どちらも長年愛されているのが納得の逸品です。初回はぜひ、食べ比べをしてみてください。

できたてをその場で食べるのが一番ですが、お持ち帰りもできます。3人前から注文可能で、竹の皮に包んでくれます。賞味期限は「当日中」ですが、なるべく早めに食べたほうがもちもち食感を楽しめるのでおすすめです。

ふと思い出してはまた立ち寄りたくなる、 歴史を超えて愛されるお店。京都の風情とともに、炙りたてのお餅はいかがですか？

●SHOP INFO

あぶり餅 本家 根元 かざりや

住：京都府京都市北区紫野今宮町96

TEL：075-491-9402

営：10:00～17:00

休：水曜（1日・15日・祝日の場合は営業で翌日休）

●著者プロフィール

あゆまろ

3級フードアナリスト。地方創生食文化大使。福岡県久留米市出身。大学進学とともに京都へ移住。卒業後は大阪にてIT職→食品メーカーで商品開発に従事。出産を機に再び京都へ。京都のほっこりあたたかい雰囲気と、美味しいものが大好き。京都グルメを中心に発信中。

@ ayumaro_kyoto