¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÅÏÊÕÎÑ²Ì¤¬£Ó£Ð¼ó°Ì¡¡Ì¾¸Å²°³«ºÅ¤Î£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÀï¤¦»Ñ¤ò¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡À¯Âç¡Ë¤¬àÂçµ»á¤ò·è¤á¤ÆÆ²¡¹¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤À¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¡Ê£±£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥É¡Ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤òÃåÉ¹¤µ¤»¡¢£±¡¦£¶£°ÅÀ¤Î½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¡Ê£Ç£Ï£Å¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²ËÜÌÜ¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡½£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï²óÅ¾ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¸ºÅÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢´ðÁÃÅÀ¤¬£±¡¦£±ÇÜ¤È¤Ê¤ë¸åÈ¾¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤ò¤¤Ã¤Á¤ê·è¤á¡¢¹ç·×£·£´¡¦£³£µÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡
¡¡£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²ÀïÃæ¹ñÇÕ¤Ï£³°Ì¡£º£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì£¶Áª¼ê¤¬Áè¤¦£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬·è¤á¤ë¡£¡ÖÊìÊý¤¬¡Ê£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë³«ºÅÃÏ¤Î¡ËÌ¾¸Å²°¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÀï¤¦»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤·¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¡££²°Ì¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Ï¤ï¤º¤«£°¡¦£¶£²ÅÀº¹¤À¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£