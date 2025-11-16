香りと泡に癒される新バスタイム♡SUNCAの泡タイプ入浴料が登場

ｍｓｈが展開するブランド「SUNCA（スンカ）」から、入浴しながら全身スキンケアが叶う“ホイップセラム入浴料”が2025年11月13日(木)より数量限定で登場します。贅沢な美容液成分を配合した濃密泡が湯面に広がり、香りとともに肌と心をやさしく包み込む新感覚のバスタイム体験♡乾燥が気になる季節、自分へのご褒美にもぴったりな“無になれる”癒しの時間を届けます。

レチノール配合でハリ肌へ「繭のなか」

「SUNCA ホイップセラム入浴料 繭のなか」は、全身をうるおし、もっちりハリ肌へ導くレチノール¹配合の泡タイプ入浴料。

こっくりとした濃密なオレンジ色のムース泡が約10分⁴続き、ゆったりと贅沢なひとときを演出します。

熱に不安定とされるレチノールを安定型*¹で配合し、うるおいをしっかりチャージ。さらに、5種の美容液成分がツヤと弾力を与えます。

深呼吸したくなるヴァイオレット＆ハーブの香りが、心まで穏やかに整えてくれます。価格は1,650円（税込）。

ビタミンC配合でクリアな肌印象へ「月のかさ」

「SUNCA ホイップセラム入浴料 月のかさ」は、ビタミンC²を贅沢に配合した泡タイプ入浴料。軽やかな水色ムースが約3分⁴持続し、忙しい日でも手軽に“癒しの入浴美容”を楽しめます。

お肌のざらつきやくすみ⁶にアプローチしながら、うるおいのあるクリアな肌印象⁵へ。ネロリ＆ライラックの香りが心を解きほぐし、リラックスムードを高めます。こちらも価格は1,650円（税込）です。

*1 水添レチノール（保湿成分）

*2 アスコルビルグルコシド（保湿成分）

*3 炭酸水素Na

*4 150～200Lのお湯（38～40度程度）に泡を浮かべた場合のおおよその消泡時間。ご利用の環境により、消泡時間は前後する場合がございます。

*5 うるおいを与えることによるキメの整った肌印象のこと

*6 乾燥による

香りと泡に包まれる、至福のご褒美バス♡

湯船に浮かぶ濃密泡と心地よい香りに包まれるだけで、肌も心もふわっとほどけるSUNCAの“ホイップセラム入浴料”。

「繭のなか」と「月のかさ」、2つの香りと美容成分で、冬の乾燥ケアをやさしくサポートします。

自分を労わるバスタイムに、また大切な人への贈り物にもぴったり。香りと泡が導く“無になれる”瞬間を、ぜひ体感してみてください♪