女子500m吉田が日本女子3人目の36秒台で3位 男子1500m山田が日本新、女子1500m睫擇亘槎深鑢椶悩５┰乕従澗翔┐后撻好圈璽疋好院璽函
■スピードスケート ワールドカップ第1戦（日本時間16日、米国・ソルトレークシティー）
来年のミラノ・コルティナオリンピック™に向けてスピードスケートＷ杯第1戦がアメリカ・ソルトレークで行われた。女子500mでは吉田雪乃（22、寿広）が36秒88で3位、女子1500mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）は1分52秒45で5位だった。男子1500mでは山田和哉（24、ウェルネット）が1分42秒25の日本新記録をマークし、6位となった。
女子500mに出場した吉田は好スタートを切ると、スピードに乗ったスケーティングで最後までスピードが落ちずに36秒88と自己新で3位。日本女子では小平奈緒、曽我こなみ以来、3人目の36秒台となった。
女子1500mにはこの種目の世界記録保持者の郄木が登場、来年2月のミラノ・コルティナ五輪で金を目指す本命種目、序盤はリズム良い滑りを見せたが、1100mを過ぎると伸びに欠けた。1分52秒45で5位となり、今季初めてこの種目で表彰台を逃した。
男子1500mでは山田がスピードに乗った滑りを見せて1分42秒25の日本新記録で6位、一戸誠太郎が持っていた1分42秒36を約5年ぶりに更新した。
【第2日 結果】
■女子500m
3位：吉田雪乃（寿広）36秒88
18位：稲川くるみ（光文堂インターナショナル）37秒92
■女子1500m
5位：郄木美帆（TOKIOインカラミ）1分52秒45
10位：佐藤綾乃（ANA）1分53秒49
18位：堀川桃香（富士急行）1分55秒05
■男子500m
4位：森重航（オカモトグループ）33秒94
11位：廣瀬勇太（高崎健大）34秒24
14位：新濱立也（高崎健大）34秒37
■男子1500m
6位：山田将矢（ウェルネット）1分42秒25
12位：野々村太陽（博慈会）1分42秒93
17位：蟻戸一永（ウェルネット）1分43秒68
19位：笠原光太朗（専修大学）1分44秒26