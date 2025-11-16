■スピードスケート ワールドカップ第1戦（日本時間16日、米国・ソルトレークシティー）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催

来年のミラノ・コルティナオリンピック™に向けてスピードスケートＷ杯第1戦がアメリカ・ソルトレークで行われた。女子500mでは吉田雪乃（22、寿広）が36秒88で3位、女子1500mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）は1分52秒45で5位だった。男子1500mでは山田和哉（24、ウェルネット）が1分42秒25の日本新記録をマークし、6位となった。

女子500mに出場した吉田は好スタートを切ると、スピードに乗ったスケーティングで最後までスピードが落ちずに36秒88と自己新で3位。日本女子では小平奈緒、曽我こなみ以来、3人目の36秒台となった。

女子1500mにはこの種目の世界記録保持者の郄木が登場、来年2月のミラノ・コルティナ五輪で金を目指す本命種目、序盤はリズム良い滑りを見せたが、1100mを過ぎると伸びに欠けた。1分52秒45で5位となり、今季初めてこの種目で表彰台を逃した。

男子1500mでは山田がスピードに乗った滑りを見せて1分42秒25の日本新記録で6位、一戸誠太郎が持っていた1分42秒36を約5年ぶりに更新した。

【第2日 結果】

■女子500m

3位：吉田雪乃（寿広）36秒88

18位：稲川くるみ（光文堂インターナショナル）37秒92

■女子1500m

5位：郄木美帆（TOKIOインカラミ）1分52秒45

10位：佐藤綾乃（ANA）1分53秒49

18位：堀川桃香（富士急行）1分55秒05

■男子500m

4位：森重航（オカモトグループ）33秒94

11位：廣瀬勇太（高崎健大）34秒24

14位：新濱立也（高崎健大）34秒37

■男子1500m

6位：山田将矢（ウェルネット）1分42秒25

12位：野々村太陽（博慈会）1分42秒93

17位：蟻戸一永（ウェルネット）1分43秒68

19位：笠原光太朗（専修大学）1分44秒26

