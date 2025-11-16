歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。

新潟でコンサートを行ったことを明かしました。



【写真を見る】【 森高千里 】 「今日からセットリストに冬曲が加わりました。皆さんはどの冬曲が好きですか？」 新潟でライブ





森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!” 11月15日 新潟 上越文化会館 大ホール 終了しました！』と、投稿。



続けて「初めて来てくださった方や地元の方が多くて、ご当地MCではたくさん反応してくださり嬉しかったです。」と、綴りました。





そして「今日からセットリストに冬曲が加わりました。皆さんはどの冬曲が好きですか？」「寒さを感じる季節になってきましたが、会場の中は熱く盛り上がりました〜」と、記しました。



森高千里さんは「そして今回は駆け足でしたが、会館に入る前に岩の原葡萄園に行ってきましたよー。移動中に車窓から見える山やすすきもきれいでした。」と、投稿。



続けて「上越市は他にも魅力的な場所がたくさんあったので今度来た時にゆっくり周りたいと思います。」と、記しました。







そして「明日11月16日は 富山 高周波文化ホール（新湊中央文化会館）大ホール です！」と、ファンに向けて呼びかけています。









【担当：芸能情報ステーション】