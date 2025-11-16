人生100年時代。私たちは「お金」の備えは考えますが、「孤独」への備えはできているでしょうか。 配偶者や友人を失ったあとも続く「長い老後」は、健康な人ほど「支出」と「孤独の時間」が長引くという逆説を孕んでいます。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、佐伯ハルさん（仮名）の事例とともに、単身高齢者の現実的な老後への備え方を提案します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

80代ひとり暮らし、通帳残高17万円

佐伯ハルさん（仮名／83歳）。都内にある築40年の集合住宅でひとり暮らしです。3年前に夫を亡くし、娘は独立。娘は同じ都内に住んでおり、月1回ほど会います。

ハルさんの収入は年金のみ。国民年金に遺族年金がわずかに上乗せされ、手取りは月8万円台。今月の通帳残高は17万円。固定費は家賃4万2,000円、共益費5,000円、電気ガス水道で1万円強、通信費4,000円、医療費の自己負担は月平均3,000円ほど。食費と日用品は月2万円台に抑えています。

「体は元気なんですよ。階段もまだ上れるし、買い物も自分で行けます」「でもね、ひとりの食卓って、静かすぎるの。テレビをつけても、音だけが空っぽに聞こえるのよ」

先月、仲の良かったサークル仲間の友人が相次いで2人亡くなりました。週1回通っていた卓球も気力が続かず、最近は欠席気味に。人との接点が減ると、支出は減りそうに思えますが、実際は違います。冷蔵庫の在庫管理が甘くなり、食材を無駄にしてしまう。外出が減ると暖房の使用時間が増え、光熱費はじわりと上がる。粗大ごみの解体や電球の交換のような小さな代行費用が、予想外の臨時出費として積み上がります。

「この17万円って、心臓みたいなものなの。残高が減るたびに、鼓動が弱くなる気がして」

ハルさんは通帳をそっと閉じました。

ファイナンシャルプランナーとして同席した筆者は、まず日常の数字を一緒に書き出しました。収入8万円台、基礎固定費は6万円台、変動費を1万5,000円で回しても、予備費は月に数千円しか残りません。予期せぬ修理や冠婚葬祭が来れば、通帳の残高は一気に痩せます。健康は強みです。しかし、健康ゆえに支出の期間が長くなるという逆説が、ここにあります。

支出の期間が長くなる「長生き」

「私だけ、健康だったばっかりに、みんな先に逝っちゃって、気力も湧いてこない。もちろん長生きはいいこと。ずっとそう信じてきたし、贅沢な悩みよね。そもそも、なにに備えればいいのか、順番がわからないのよ」

ハルさんの問いは、本質をついています。年金という確定的な収入に対して、支出がどの程度の幅をもつのか。可視化しなければ、安心は得られません。



単身高齢世帯の家計は固定費の比率が高く、削減が難しい傾向にあります。特に住まいと光熱費は、小さな習慣の積み重ねでようやく効いてくる性質の支出です。さらに医療・介護は年単位で波があり、ゼロの月もあれば、突発的に数万円単位が発生します。平均値だけを頼りにしても、実際の暮らしでは標準偏差の大きさに打たれるでしょう。生活設計は、平均値ではなく、揺らぎへの耐性で組むべきです。

「みんな、投資とかしたほうがいいのかしら」

「投資は手段です。80代の設計の優先順位は、流動性、可用性、単純さの3点になります。利回りの高さより、必要な時に確実に現金化できること。手続きが簡単で、代理が利くこと。ここが要です」

年金は手取りで入金されますが、見落としがちな支出として、介護保険料や住民税の負担があります。住民税が非課税となる水準にいれば、医療費や公共料金、福祉サービスで軽減が受けられる場合があり、現金収支に効くでしょう。

また、年金生活者支援給付金の対象かどうかを確認するだけで、月千円台でも積み上がれば年間で確かな差になります。こうした制度の可否の判定は、所得控除や医療費控除の申告の有無で変動します。つまり、確定申告をしないことで、手に入る軽減まで取り逃すことがあるのです。

「申告って、難しそうね」

「大丈夫です。レシートを月ごとに封筒に入れておく。病院と薬局の明細は同じ封筒にまとめる。年に1回、私と一緒に見直しましょう。やることは、増やさず、続けられる形に」

孤独の問題は、家計にも伝播します。見守りがないと、小さな不具合を先送りし、結果的に高くつくことも。逆に、人との接点があると、無料や低額の支援情報が回ってきます。地域包括支援センター、社会福祉協議会、シルバー人材センター、自治体の見守り登録、電力ガスの割引やポイントの付与。情報は歩いてくるのではなく、人づてでやってきます。孤独を防ぐことは、感情の問題であると同時に、コストの問題でもあります。

ゆっくり準備する「老後の再設計」

「じゃあ、なにから始めるの？」

筆者は、机の上に白いメモ紙を置きました。区切りをつけた4つの箱に、順番を書き込んでいきます。



1．お金の棚卸し

口座は年金の受取口座に集約し、サブ口座は解約。通帳は1冊にして、毎月末の残高を赤ペンで丸。現金クッションは生活費3ヵ月分を下回らないよう、当面は17万円を25万円へ。

方法は単純です。不要な定期や自動積立を停止し、過去の定期や共済の満期照会をかける。眠っている小口の資産を現金に戻します。投資商品は新規購入を原則止め、既存は解約期限と手数料を確認。80代の資産設計は、利回りより「必要な時に確実に現金化できること」を優先します。

2．住まいと固定費

家賃4万2,000円は収入比率が高すぎます。いきなりの転居ではなく、まず「選択肢」を数字で並べましょう。

選択肢A：同一エリアの低層階・設備簡素な物件へ更新期に合わせて移る。更新料と引越費用の損益分岐を試算。

選択肢B：娘の最寄り駅圏へ移り、通院と買い物の動線を短縮。交通費と見守りの安心を費用換算。

選択肢C：現住のまま、家賃交渉と火災保険の見直し、電力ガスの料金プラン変更で年間1万円以上の固定費圧縮を狙う。

光熱費は、契約アンペアの引き下げ、給湯温度の標準化、冷蔵庫と照明の買い替え損益分岐を出します。古い冷蔵庫は、買い替えで電気代が下がる分、数年でもとが取れることもあります。

3．制度の活用

年金生活者支援給付金の適用可否、介護保険の総合事業、見守りセンサーの助成、公共料金の割引、シルバー人材センターの就業など、使える制度を一覧表にします。

「働けるかしら」

「週1回、2時間でも大丈夫です。配布物の仕分けや花壇の手入れなど、体に負担の少ない仕事があります。月5,000円の収入は、数字以上に自信を取り戻します」

医療費控除は、年間10万円の壁だけをみないで、住民税非課税の判定に効く軽減も一緒に見ます。還付は遅れても入ってきます。長生き家計では、遅れて届くお金の存在が、心理的な支えになります。

4．孤独の解消

孤独は、設計で軽減できます。週1回の卓球を、まずは月2回に。地域包括支援センターに登録し、ケアマネジャーの顔を知る。娘の連絡先カードを財布に。さらに、遺言、任意後見、死後事務委任の3点セットを準備し、金融機関の届出印と連絡先を整える。これらはお金を守るためだけではありません。安心して今日の食事を味わうための、背景の仕組みです。

「こんなに、やることがあるのね」

「はい。でも、やるのは全部ではありません。今月はこれだけです」

筆者は、今月のタスクに四角い印をつけました。

□ 口座の集約

□ 電力の契約見直し

□ 地域包括での登録

□ レシート封筒の準備

「来月は、家賃の選択肢の下見を1件だけ。それと、年金の給付金の可否確認を一緒に」

ハルさんは笑っていいました。

「できそうな気がしてきたわ。長生きって、ゆっくり準備する時間があるってことでもあるのね」

長生きリスクの本質は、収入の一点集中と支出の長期化、そして孤独です。解決は派手ではありません。通帳を1冊に、固定費を1つずつ、制度を1枚の表に、人との接点を1回ずつ増やす。この小さな積み上げが、残高17万円の鼓動を安定させます。健康は資産です。だからこそ、それを生かすための暮らしの設計を、数字と段取りで整えていきましょう。ファイナンシャルプランナーとしてお伝えしたいのは、今日始める最小の一歩が、最も大きな安心に化けるという事実です。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー