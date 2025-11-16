中国ではこのところ、訪中したインド人のマナー違反を批判するネット投稿が相次いでる。最近では江西省の廬山五老峰近くで、外国人数人が脱衣して渓流に入って体を洗うなどする動画が広まった。インド人であるとする公式報道は今のところ見当たらないが、中国のネット民はこれまでに多くの事例があるとして、インド人と見なしている。旅業網などのネットメディアが伝えた。

動画には、数人の外国人観光客が服を脱いで渓流に入って石鹸で体を洗うなどして、さらに岸辺に備え付けられていた救命浮輪を持ち去って遊ぶ様子が映っている。現場には「水に入ることは禁止」と中国語と英語で書かれた標識が設置されていたという。

目撃者によると、現場では多くの観光客がやめるよう呼びかけたが、外国人観光客は全く聞き入れず、管理職員が到着する前に逃げたため捕まらなかった。管理局はただちに監視映像を調べてこの数人の観光客を特定し、ホテルの登録システムを通じて彼らが牯嶺鎮のある民宿に宿泊していたことを確認した。

旅業網の記事は、「まるで公共景区を自宅の裏庭のように扱い、非常に無遠慮だった」と批判し、「ヒンズー教文化では、公の水域での沐浴は魂を浄化する宗教儀式とされている。しかし『郷に入れば郷に従え』だ。中国に来た以上、観光であれ学習生活であれ、中国の法律法規や風俗習慣を守らねばならない」と論じた。

旅業網の記事によると、2025年になってからだけでも北京市内の亮馬河、広西チワン族自治区南寧市内の邕江、吉林省の松花江で外国人観光客が水に入り沐浴する事件が報じられ、その中にはインド人も含まれていた。

また、中国瞭望が11月14日付で発表した記事によると、広東省広州市内でインド人が街頭で大小便を排せつする動画が注目を集めた。11月5日と6日にも同様の事件があったという。中国瞭望はインド人による問題が多発している背景として、最近になり上海とデリーを結ぶ航空便が5年ぶりで再開され、双方の人の往来が盛んになったことを挙げた。

旅業網記事は、「このような悪質な行いをした者が仮に中国人観光客だったなら、非難の嵐の中で全国民に泣きながら謝罪していたはずだ」と主張し、問題を起こしたインド人について「今回はインド人観光客が過ちを犯したのだから、彼らが中国人に泣きながら謝罪するニュースや動画を早く見たいものだ。彼らを『甘やかすな』ということだ」と論じた。（翻訳・編集/如月隼人）