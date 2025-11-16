ローソン“値段そのまま”増量キャンペーンの追加開催が決定！ 盛りすぎ人気全11品を50％増量＜取材レポ＞
「ローソン」は、11月18日（火）から2週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を、全国の店舗で実施する。今回クランクイン！トレンドは、「盛りすぎチャレンジ」説明会に参加し、50％増量した商品を一足先にチェックしてきたので紹介する。
【写真】ドでかすぎw 「盛りすぎチャレンジ」全11品一覧
■インパクト抜群のビジュアルが最高！
6月に実施された同キャンペーンの追加開催となる今回の「盛りすぎチャレンジ」では、過去開催で特に人気だった、おにぎり、パン、麺、弁当、デザートといった全11品がそろう。
11月18日（火）からの第1弾は、天面の生地が見えなくなるほどクリームをたっぷり増量した「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」が登場。総重量が50％アップしたインパクト抜群の商品は、本キャンペーンが開催される度、「売り切れていた」という声も聞こえてくる人気商品だ。
また、ハムが50％増量された「盛りすぎ！ハムサンド」や1個増量した「でからあげクン 3種MIX味」などがラインナップにそろう。1個のサイズが大きい「でからあげクン」は、レギュラー、レッド、チーズの3つの味が楽しめるファンにはたまらない1品。一口食べれば口の中いっぱいに肉の旨みが広がると担当者も太鼓判を押していた。
2週目の11月25日（火）には、550gの麺をスパイシーで香ばしいソースに絡めた「盛りすぎ！ソース焼きそば」や、店内で調理した1個100gのカツが贅沢に2個ものった「盛りすぎ！カツカレー」などボリューム満点メニューが勢ぞろい。
さらに、筆者が前回、“ふわもち”っとした食感の生地と甘すぎないホイップの抜群の相性に感動した「盛りすぎ︕ふわもち生シフォン」も並ぶ。
人気商品のおいしさはそのままに、お得に楽しめるよう工夫された味わいをぜひ実際に試してほしい。
