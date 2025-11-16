「夢のステップアップ」夏に移籍志願の日本代表FW、冬に退団か。プレミア６クラブが関心と現地報道！日本人所属２クラブも候補に
事実であれば、夏に続く再チャレンジだ。
前田大然が今夏の移籍を希望し、個人合意をしたものの、セルティックに認められなかったのは周知のとおりだ。その前田が、１月の移籍をクラブに要望したという。『TEAMtalk』が11月13日に報じた。
夏のリクエストが実現に至らず、チームの不振や自身の低調もあって、前田がサポーターから批判を浴びたのは記憶に新しい。その後も前田はセルティックのために献身的にプレーしてきたが、TEAMtalkは「セルティックのために全力を尽くしてきたが、彼は新鮮な挑戦を必要としている」と情報筋が明かしたと伝えている。
「（夏のセルティックの移籍拒絶は）響いた。彼は明確にしたんだ。１月か、終わりかだ」
これを受け、TEAMtalkは、セルティックが「適切な金額ならしぶしぶながら売ることにも前向きで、痛手を和らげるための補強として日本、チャンピオンシップ（イングランド２部）、欧州を注視している」と続けた。
そこで気になるのが、前田が移籍を志願し、セルティックに受け入れる姿勢がある場合、どのクラブが新天地になり得るのかということ。TEAMtalkは、以前からされるプレミアリーグが候補とし、ブレントフォード、リーズ、エバートン、ウォルバーハンプトン、ウェストハムの名をあげている。
一方、『Football Insider』は同日、前田の移籍先候補として、ウェストハム、ブライトン、リーズの３クラブをあげた。田中碧が所属するリーズやウェストハムは、TEAMtalkと同じ候補だ。また、ブライトンは三笘薫が所属している。
Football Insiderは「クラブになじみの顔がいるのは確実に悪くない」と、日本人チームメイトがいるかどうかは、前田にとって大きな助けになると報じた。
いずれにしても、プレミアリーグに移籍となれば、TEAMtalkが「マエダにとっては夢のステップアップ」と報じたように、日本代表FWのキャリアにとって重要なターニングポイントとなる。まずは、進展があるかが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
