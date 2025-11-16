聴覚障害者スポーツの祭典「デフリンピック東京大会」の陸上競技が１７日から、東京都世田谷区の駒沢オリンピック公園総合運動場などで始まる。

日本から過去最多となる５３人が出場する予定だ。スタートの合図として、号砲の代わりに東京都内のろう学校の教諭が発案した「ランプ」が使われる。今大会の２人の注目選手を紹介する。（デジタル編集部・反保真優）

世界陸上にも出場、円盤投げ・湯上剛輝 ３２歳（トヨタ自動車）

デフ陸上の男子円盤投げ世界記録保持者で、健常者の男子円盤投げ日本記録も持つ、押しも押されもせぬ日本のエースだ。

生まれつきほとんど耳が聞こえず、左耳に人工内耳をつけて生活しているが、試合の時には補助具を外す。「自分の体の感覚、円盤を持つときの感覚が研ぎ澄まされ、集中して自分の世界に入りやすい」という。

今年４月には６４ｍ４８をマークし、健常者の日本新記録をマーク。９月に国立競技場で行われた世界陸上にも出場した。惜しくも予選敗退となったが、「フィールドに入るときに多くの人が声をかけてくれ、競技中は聞こえなくても肌でピリピリと応援を感じて泣きそうになった」と夢の舞台をかみしめた。世界で活躍して、障害を持つ人に勇気を与えたいという信念は変わらない。

２０１７年のデフリンピックトルコ大会で銀メダル、２２年に開催された前回はコロナ下で日本選手団が大会途中で棄権し、競技に参加できなかった。今大会の開幕１か月前に行われた東京都のイベントで「世界記録を更新して、金メダルを取る。世界陸上の時のように満員の観客で、サインエールで応援してもらえる景色が見られたらうれしい」と力強く語った。

男子円盤投げは、２２日に予選、２４日に決勝が行われる予定だ。

中距離の期待の星、岡田海緒 ２８歳（ＭＵＲＣ）

三つのデフ日本記録を持つ女子中距離界のエース。出身地の東京で迎える今大会では、８００ｍ、１５００ｍ、１６００ｍリレーに出場する予定だ。

生まれつき耳が聞こえず、走っている時の息づかいや足音も聞こえない。中長距離では、相手とぶつかることも多いが、「目で情報をつかんで集中する」という。後ろを向いて選手との距離を確認する余裕がなくても、選手の「影」や会場にあるスクリーンを見て、自分の立ち位置やライバルとの距離感を探るという。

デフリンピックは過去２大会に出場し、３年前のブラジル大会では、１５００ｍで銅メダルを獲得した。実業団など健常者の大会にも参加して成長を続けている。「前の選手から離れないように、とにかくついていき、最後に追い抜かす粘り強さ」が自身の武器と分析する。

今大会では女子選手が増え、リレー種目にも参加できるようになった。「自分の限界を超える最高の走りをして金メダルを取りたい。大会や活躍を通じて聴覚障害者への理解が進み、日常生活でも『見える化』が増えるきっかけになればいい」と意気込む。

女子１５００ｍは１９日、８００ｍは２３日、１６００ｍリレーは２４日に、それぞれ決勝が行われる。