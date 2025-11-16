ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンのイラストが入ったアイアンやゴルフボールなど、スペシャルなゴルフグッズを公開した。

同投手はストーリーズを公開。デコピンが昨年8月28日（同29日）のオリオールズ戦で始球式に“登板”した際のワンシーンで、右手でデコピンとタッチするイラストが描かれたアイアン、さらにデコピンのイラストや「Dekopin」と記されたボールなどを公開。ゴルフグッズはスポンサー契約を結ぶダンロップ社製のもので、ストーリーズには同じく契約を結ぶ伊藤園の緑茶も投稿した。

激レアグッズはX（旧ツイッター）でも話題に。「違うところ飛んでも戻ってくるのかな」「始球式の際に、大谷選手とのハイタッチのシーンですね」「見ているだけで癒されますね」「大谷くんとデコピンのイラスト入りとか可愛いな〜」など、多くの反響があった。

大谷は今季、レギュラーシーズンでは打率・282、リーグ2位の55本塁打、102打点。21年の96四球を大きく上回る自己最多の109四球を選び、出塁率と長打率を足したOPSの1.014を記録。投手としても復活登板を果たし、球団史上初のワールドシリーズ連覇の原動力となった。今月13日（同14日）のMVP発表の際には、大リーグ専門局での発表中継にデコピン、真美子夫人らとともに登場。名前を呼ばれると控えめに小さく拍手し、“2人”を抱き締め、デコピンの顔にキスして受賞を喜んでいた。