こっちのけんと、“癒やし”キャラ化・書籍発売 「どんな自分も受け入れる」疲れた大人たちにオススメの内容公開
マルチクリエイター・こっちのけんとがモデルになったキャラクター「コッチモ」の漫画書籍『コッチモフレンズ』（双葉社）が、12月17日に発売される。
コッチモは、こっちのけんとをモデルに、イラストレーター・カナヘイがデザインした緑のタヌキ。『コッチモフレンズ』は、コッチモと仲間たちが繰り広げる脱力癒やし系四コマ漫画で、書籍化されることが決まった。
こっちのけんとのヒット曲「それもいいね」「ごくろうさん」のミュージックビデオ内にも登場したコッチモフレンズはすでに“癒やしの存在”となっている。
書籍には、Xで好評連載中の全50話に加え、書籍限定のエピソードも50話収録。「どんな自分も受け入れる」をテーマに4匹のかわいらしいキャラたちが日常を送る、ストレス社会を生きる疲れた大人たちにもオススメの一冊となる。各ネット書店で先行予約受付中。
こっちのけんと、推薦するEXIT・りんたろー。のコメントが届いた。
■こっちのけんと コメント
ぼくより可愛いコッチモたちが、みんなのために生まれました！
こっちのけんと
■りんたろー。コメント
君は君のままでと言ってもらえたような気がしました。
