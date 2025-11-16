こっちのけんと

　マルチクリエイター・こっちのけんとがモデルになったキャラクター「コッチモ」の漫画書籍『コッチモフレンズ』（双葉社）が、12月17日に発売される。

【画像】「どんな自分も受け入れる」…コッチモフレンズの四コマ漫画

　コッチモは、こっちのけんとをモデルに、イラストレーター・カナヘイがデザインした緑のタヌキ。『コッチモフレンズ』は、コッチモと仲間たちが繰り広げる脱力癒やし系四コマ漫画で、書籍化されることが決まった。

　こっちのけんとのヒット曲「それもいいね」「ごくろうさん」のミュージックビデオ内にも登場したコッチモフレンズはすでに“癒やしの存在”となっている。

　書籍には、Xで好評連載中の全50話に加え、書籍限定のエピソードも50話収録。「どんな自分も受け入れる」をテーマに4匹のかわいらしいキャラたちが日常を送る、ストレス社会を生きる疲れた大人たちにもオススメの一冊となる。各ネット書店で先行予約受付中。

　こっちのけんと、推薦するEXIT・りんたろー。のコメントが届いた。

■こっちのけんと　コメント
ぼくより可愛いコッチモたちが、みんなのために生まれました！
こっちのけんと

■りんたろー。コメント
君は君のままでと言ってもらえたような気がしました。