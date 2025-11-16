佐藤浩市 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の佐藤浩市が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNSは「若き日の社長と美紀子さん　芝が綺麗ですね」とつづり、山王耕造（佐藤浩市）と、耕造のかつての愛人であった中条美紀子役・中嶋朋子の2ショットを添えた。

　ファンからは「佐藤浩一さんやっぱ男前ですわ」「素敵〜本当に若き日のお二人」「美紀子さんも青芝のようにお綺麗です　自分が一番辛いのに自分より息子を心配する美紀子さん素敵でした」「わ、こちらも泣けるショット　本当に全てのシーンが尊くて　スピンオフ希望！元気な美紀子さんが見たいです」などの声が寄せられている。