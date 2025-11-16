厳しすぎるイタリア…W杯ストレートイン条件は“16日ノルウェー戦9点差勝利”、本音吐く選手「正直無理」ガットゥーゾ監督「ほぼ不可能」
北中米ワールドカップの欧州予選は佳境を迎えている。グループIでは16日に最終節が行われ、首位のノルウェー代表と2位のイタリア代表が対戦。イタリアは9点差をつけて勝てば首位浮上で3大会ぶりのW杯出場が決まる。
ノルウェーはここまでグループリーグ全勝を継続。また、追いかけるイタリアもノルウェーにこそ1敗を喫したものの、残りの試合はすべて勝利を収めてきた。
上位を争う2か国の違いは得失点差。ノルウェーはモルドバに11-1で勝利するなど得失点差を稼いだ。イタリアも快勝する試合は多いが、イスラエル戦の5-4など接戦も。ノルウェーの得失点差が+29、イタリアは+12と大差がついてしまった。
W杯にストレートインできるのはグループ首位という過酷な条件のなか、イタリアは最終節でノルウェーに9点差をつけて勝たなければいけない。
伊『コリエレ・デッロ・スポルト』はイタリアの試合前日会見の様子を伝えており、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督とフェデリコ・ディマルコのコメントを伝えている。ノルウェー人記者から「イタリアは明日9-0で勝てると思うか」という質問が飛ぶと、2人は冷静に言葉を紡いだ。
ディマルコは「W杯出場は義務だ。ノルウェーは強いが、初戦でひどい結果を残したときとは同じチームではない。6連勝を目指す」と発言。だが、その一方で「9-0?正直、無理だと思う」と本音も語る。
「ただプレーオフ前の大事な試合になる。1敗しかしていないのにプレーオフに回るのは複雑だけど、もう覚悟はできている。しっかり準備したい」(ディマルコ)
ガットゥーゾ監督は「サッカーに絶対はないが…非常に厳しい。ほぼ不可能だろう」と苦笑い。「ただ、われわれは積み上げたものを継続しなければいけない。頭を使いながら全力で戦う。何が起こるかはわからない」と自身を奮い立たせていた。
グループ2位で終わった場合、イタリアはプレーオフへ。UEFAネーションズリーグの上位4チームを加えた計16チームで戦い、4チームが本大会に出場できる。
