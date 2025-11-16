

体脂肪は「分解」されても「代謝」されなければ意味がないという（写真：hiroko／PIXTA）

ダイエットで引き締まったボディラインを手に入れるために避けて通れないのが厄介な「体脂肪」ですが、運動指導者の森拓郎氏によれば、単に摂取カロリーを落とすだけでは体脂肪を落とすことはできないそうです。

そんな体脂肪を効果的に減らすには、いったいどうすればいいのでしょうか。体脂肪が燃焼されるまでのプロセスと合わせて、森氏の著書『筋肉をつけて脂肪を減らす やせるしくみ化』から、一部を抜粋・編集する形で解説します。

体重は増えても「見た目」はスリムに

筋肉をつける過程を踏んで体脂肪を減らすフェーズに移行するのと、いきなり体脂肪を落とすことから始めるのとでは、出来上がる体がまったく違います。

摂取エネルギーを極端に減らして減量すると、筋肉も落ちやすくなります。脂肪と筋肉が落ちるので、体重も早く落ちることがありますが、体脂肪率が高く、やせていたとしても手脚がぽっちゃり体型に。

しかし、体脂肪を落とすフェーズに入る前にしっかり筋肉をつけていると、そんなに体重が落ちていないか、むしろ増えたとしても筋肉のおかげで引き締まって引き上がったボディラインになるので、結果スリムに見えます。



（出所：『筋肉をつけて脂肪を減らす やせるしくみ化』より）

筋肉と脂肪は同じ重さでも、体積が違う

体重が重くても、筋肉量が多くて体脂肪が少ないと引き締まって細く見えるのは、筋肉と脂肪では密度が違うからです。重さ1kgの筋肉と脂肪とでは、脂肪のほうが約20％大きいといわれています。

つまり同じ重さの筋肉と脂肪なら、脂肪がついているほうが1.2倍のシルエットになるということ。だから同じ体重でも、体脂肪が多い人のほうが太って見えるのです。

ちなみに、運動をやめると、筋肉が脂肪に変わるとよくいわれますが、これは間違い。実際は筋肉がついていた場所に脂肪が置き換わるため、脂肪に変わったように見えるだけです。

体脂肪が少なくて筋肉が多ければ、引き締まって健康的。スタイルもよく見えるとなると、体脂肪をなんとか落としたいと思いますよね。

では体脂肪はどのように減らしていくのか。

体脂肪は、基礎代謝量が上がったり、筋肉量が増えたりするといきなり燃焼するわけではありません。いったん分解されてから燃焼します。

脂肪の分解はエネルギーが不足したときに起こります。このとき血糖や肝臓に蓄えられたグリコーゲン（糖質が分解されたもの）を使います。それでも足りないと、脂肪細胞に蓄えられた中性脂肪を使います。

その際にさまざまなホルモンが脂肪を分解する酵素に作用して、脂肪細胞から分解された遊離脂肪酸が血液中に放たれます。

そして筋肉やそのほかのエネルギーを欲している細胞に運搬され、エネルギーとして使われることで体脂肪は長い道のりを経てようやく燃焼。

その結果、脂肪は水と二酸化炭素に分解され、呼気や尿、汗として排出されます。ここでようやく「体脂肪が減る」ことになります。



（出所：『筋肉をつけて脂肪を減らす やせるしくみ化』より）

「分解」されても「代謝」できないと再び脂肪になる

エネルギー不足になれば体脂肪の分解が進むということであれば、朝食前の空腹時に運動する、何も食べずに激しい運動をする、1食抜くなど、「摂取エネルギーを大幅に減らせば案外簡単に体脂肪を減らせるのでは」と思ったかもしれません。

そうすればたしかに脂肪分解は進みます。しかし、問題は、脂肪分解を促すホルモンは、実は同時に筋肉も分解する作用があること。過剰な食事制限は、筋肉を減らす要因にもなるのです。

さらに、食べる量を減らしすぎるデメリットはそれだけではありません。短期間で体脂肪を減らそうとすると、過剰に脂肪分解が促され、遊離脂肪酸が細胞を攻撃します。特に心臓へ負担をかけることにもなりとても危険。

また、血中に脂肪酸が多いとインスリンの効きが悪くなるため、血糖値が上がりやすくなります。

そしてもっと問題なのが、脂肪が分解されたのに、それを代謝するエネルギーが足りないと、分解された脂肪酸は、残念なことに脂肪に再合成されてしまいます。

つまり、摂取エネルギーが少ないまま脂肪分解をしても、代謝が低くなって脂肪再合成を繰り返してしまいます。そのような人は、内臓やお腹まわりに脂肪がつきやすく、下腹ぽっこりや脂肪肝のリスクも高くなります。

1日1500kcalのエネルギー摂取を目指す





体脂肪を減らすこのフェーズでは、筋肉量を維持しながら体脂肪を減らすことが大切です。

そのため、ただ量を減らすだけではなく、筋肉へのエネルギーが不足しないようにすることが大切。

しっかり食事で糖質を摂りながらも、1日300kcal程度、摂取エネルギーより消費エネルギーを多くすることがポイントです。

目安は基礎代謝量プラス300kcal。基礎代謝が1200kcalなら、摂取カロリーは1500kcal。

基礎代謝量を下げないようにしながら、フェーズ2の筋トレは継続します。運動量の多い人なら、100〜200kcal多くても問題ありません。



（出所：『筋肉をつけて脂肪を減らす やせるしくみ化』より）

（森 拓郎 ： 運動指導者）