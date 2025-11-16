◇ラグビーリポビタンDツアー2025 ウェールズ 24―23 日本（2025年11月15日 英カーディフ）

世界ランキング12位のウェールズは同13位の日本に“逆転サヨナラ勝ち”し、23年8月から続いていたホームでの連敗を10でストップした。

2点差を追う後半ラストプレーで、途中出場のSOジャロッド・エバンズが左タッチライン近くから蹴ったPGを決めて逆転。就任2戦目のスティーブ・タンディー・ヘッドコーチ（HC）はエバンズのPGを直視できず、コーチングボックスの後方で様子をうかがっていたという。

「ポストに届かなかったように見えて“何てことだ”と思った」と心境を打ち明けたタンディーHCは「先週（28―52で完敗したアルゼンチン戦）よりも良いパフォーマンスができればと思っていたが、できなかった。このチームと仕事をするのは楽しい。経験不足は承知の上で、もっと良い結果を期待している」と話した。

殊勲の29歳・エバンズは18年にウェールズ代表デビューも、通算25キャップに達する前の23年にイングランドのクラブと契約。代表資格を失っていたが、今年2月のシックスネーションズで4年ぶりに代表復帰。TNTスポーツのインタビューに「みんなが冷静にプレーして僕にお膳立てをしてくれた。あのキックを決めるためにいつも練習している。最高の気分だ」と語った。

19年W杯日本大会で4位だったウェールズは、8強入りした23年W杯フランス大会以降、7月の来日第1戦（ミクスタ）までテストマッチ18連敗と不振。第2戦（ノエスタ）に31―22で勝って連敗を止めていた。