なんか太って見える…を解消。１日１セット【背中・二の腕・首がスッと細くなる】簡単ポーズ
鏡に映る自分を見て「体重は変わってないのに、なんか太って見える…」と感じていませんか？その“重見え”の正体は、脂肪だけではなく 肩まわりのこり・姿勢の崩れ・むくみ が原因のことが多いんです。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【ヨガムドラーのポーズ】。肩甲骨まわりをじんわりほぐしながら、二の腕・首・背中ラインをきれいに整えてくれます。上半身がスッと軽く見える“細見えルーティン”として、大人世代におすすめです。
上半身が“太って見える”原因は、姿勢とむくみ
上半身が重たく見えるのは、脂肪が増えたからとは限りません。デスクワークやスマホ時間が長いと、肩が内側に入り、背中が丸くなる「内巻き肩」が癖になりやすくなります。
ヨガムドラーのポーズ
（１）背筋を真っ直ぐ伸ばして正座する
（２）両腕を身体の後ろで組む
（３）上半身をゆっくりと前に倒して両腕を引き上げ、おでこが床に着いたらゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲前屈した時にお尻が浮いてしまうのであれば、お尻浮かない程度の範囲で前屈する形でOK（床に頭が着かなくてOK）です
なお、期待する効果をきちんと得るためには「胸をしっかりと開き、お尻を浮かせないこと」がポイント。単純に腕を組むというよりは、左右の肩甲骨をぎゅっと引き寄せるイメージで実践してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
