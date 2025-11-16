¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ûà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤¬£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º£²Ï¢¾¡¡¡±ï¤Î¿¼¤¤°¦ÃÎ¤Ç¤Î£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ØÃÆ¤ß
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Çºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬µÕÅ¾Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£²°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¡Ê£±£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥É¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï½øÈ×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÁ´¤Æ½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¡Ê£Ç£Ï£Å¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ß¥¹¤ò°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£±£´£±¡¦£µ£·ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×£²£±£µ¡¦£¹£¹ÅÀ¤Ç£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º£²Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¾å°Ì£¶Áª¼ê¤¬Áè¤¦£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶¤Ï°¦ÃÎ¡¦Åì³¤»Ô½Ð¿È¡£¤Þ¤¿£²¿Í¤È¤âÃæµþÂç¤Î£Ï£Â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±ï¤Î¿¼¤¤¾ì½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¸¶¡£³«Ëë¤Þ¤Ç£³¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ËÄ´À°¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£