好きって言うより効果アリ！男性の心を動かす「魔法のセリフ」
男性の心に残るのは「好き」や「大好き」といったわかりやすい愛情表現ではなく、ふとした瞬間の“さりげないひと言”だったりするもの。そこで今回は、あざとさなし、媚びなし、それでも男性の心を動かす「魔法のセリフ」を紹介します。
「一緒にいると落ち着く」
男性にとって“安心感”は、本命に求める最大の要素。そのため、女性の「あなたと一緒にいると落ち着く」というセリフに、自分の存在が受け入れられている実感を得ます。要は、ただ一緒にいる時間を彼の前で肯定するだけでOKです。
「また一緒に来たいね」
楽しかったデートの帰り際に、「また一緒に来たいね」というセリフを伝えるのも効果的。こうした“未来を連想させる言葉”に男性は特別感を感じるものです。また、男性に“次がある”という印象を与えるので、自然とあなたとの次のデートを意識するようにもなります。
「あなたのこと考えていた」
例えば、「あなたのことを考ていた」「この店なら、あなたが好きそうって思ってた」など、デートを前に男性のことを思い浮かべていたことを伝えるのも効果絶大です。「常に自分のことを想ってくれている」という実感から、ますますあなたを特別視するようになるでしょう。
恋愛は、言葉の選び方で印象が大きく変わります。媚びるでもなく、重くもなく、それでいて心に残るセリフを上手に繰り出して、男性のハートをがっちり掴んでくださいね。
