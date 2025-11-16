ÀÖÁ¿±ÒÆó¡ß¥«¥ó¡¦¤Ø¥¦¥©¥ó¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È6Ì¾¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¼ç±é¤·¡¢¥«¥ó¡¦¤Ø¥¦¥©¥ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë2026Ç¯1·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ò¡¢Í·°æÎ¼»Ò¤Û¤«¡¢ÄÉ²Ã¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È6Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ë6Ì¾¤¬È¯É½¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢¹ñÀÒ¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Netflix¤Ç¤ÎÀ¤³¦ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä¹Ã«Âç²Ï¡ÊÀÖÁ¿¡Ë¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ê¥ó¡Ê¥«¥ó¡¦¤Ø¥¦¥©¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Û¤¨¤àÂç²Ï¤È¥ê¥ó¡£¡È¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äºàÎÁ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤Ï°ã¤¦¡É¨¡¨¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼æ¤«¤ì¹ç¤¦2¿Í¤Î»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ì´¤äÎø¤ËÇº¤à¥ê¥ó¤ò´Ú¹ñ¤«¤é±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤ëÍ§¿Í¥¤¡¦¥æ¥ó¥®¥ç¥ëÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø»Íµ¨¤Î½Õ¡ÁÎø¤á¤°¤ëËÍ¤é¤Îµ¨Àá¡Á¡Ù¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù¤Ê¤É´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥½¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡£¥ê¥ó¤ÎÊì¿Æ¥Á¥§¡¦¥ß¥¨Ìò¤Ï¡¢¡ØÌî½Ã¤ÎÈþ½÷¥³¥ó¥·¥à¡Ù¡Ø¹¾Æî¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Û¤«¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´Ú¹ñ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·°õ¾ÝÅª¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ò¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥½¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤È¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ò¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÎø¿Í¡¦µÜÆâ¿¿À¡¡Ê¿¼ÀîËã°á¡Ë¤Î¿¦¾ì¤ÇÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¡¦ÀÐÅÄÎé»ÒÌò¤ò¡¢¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ ¡Ý¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿¡Ý¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍ·°æÎ¼»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£Âç²Ï¤ÎÊì¿Æ¡¦Ä¹Ã«¤Ò¤í»ÒÌò¤Ë¤Ï¡¢¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÇÌ¾±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡£
¡¡Âç²Ï¤Î¸µÆ±µéÀ¸¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¾®ÎÁÍýÅ¹¡ÖÅÄ¤Î¼Â¡×¤òË¬¤ì¤ëºîËÜ±É¼£Ìò¤ò¡¢±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»°±ºÀ¿¸Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥ê¥ó¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯À±³¤°¡º»»Ò¡Ê¤Û¤·¤ß¡¦¤¢¤µ¤³¡ËÌò¤Ï¡¢¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ËºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Âç²Ï¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄÉ¤¦¥ê¥ó¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢2¿Í¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î12Æü¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£³ÆÏÃÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤ËÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥½¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ê¥¤¡¦¥æ¥ó¥®¥ç¥ëÌò¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤¿¥æ¥ó¥®¥ç¥ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃ¤¬ÃÆ¤àÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±éµ»¤¹¤ë¤«ÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ó¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¥æ¥ó¥®¥ç¥ë¤ÎÈ¿±þ¤ä¥æ¥ó¥®¥ç¥ë¼«¿È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢ËèÆü¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ò¡Ê¥Á¥§¡¦¥ß¥¨Ìò¡Ë
¡¡½é¤á¤ÆÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡É¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤Î°ã¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Ä¤Ä¡¢»Ò¶¡¤ò°¦¤·ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦»Ñ¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯ÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤Î¥ê¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ±éµ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Î»£±Æ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á³§¤µ¤ó¤Î¾ðÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Í·°æÎ¼»Ò¡ÊÀÐÅÄÎé»ÒÌò¡Ë
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¦2¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¾Íè¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È³ëÆ£¤·¼«¿È¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿¿À¡¡ÊÂç²Ï¤Î¸µÎø¿Í¡Ë¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼ò¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¿¿À¡¤ËÌÌÅÝ¤ò¤«¤±¤¬¤Á¤Ê¾å»Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡ÊÄ¹Ã«¤Ò¤í»ÒÌò¡Ë
¡¡Êì¤È»Ò¡¢¸ß¤¤¤ËÁÛ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Âç²Ï¤È¤Ò¤í»Ò¤Î¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¼î¶Ì¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤Ä¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ä¶¦ÄÌ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»°±ºÀ¿¸Ê¡ÊºîËÜ±É¼£Ìò¡Ë
¡¡´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÌ´ÄÉ¤¤¿Í¡É¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤Ç¡¢Áá¤¯¸½¾ì¤Ç±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¿»ö¤â»Ï¤á¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Ä©Àï¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ´î¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤âËèÆü¡¢Ä©Àï¤È¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤ÎÄ©Àï¤Ë»É·ã¤ò¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¡ÊÀ±³¤°¡º»»ÒÌò¡Ë
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤Ã¤ÈÊª¸ì¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø2¿Í¤Î¿´¤ÎÍÉ¤ì¤¬¤È¤Æ¤â½é¡¹¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤â¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ë6Ì¾¤¬È¯É½¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢¹ñÀÒ¤Î°Û¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Netflix¤Ç¤ÎÀ¤³¦ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ì´¤äÎø¤ËÇº¤à¥ê¥ó¤ò´Ú¹ñ¤«¤é±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤ëÍ§¿Í¥¤¡¦¥æ¥ó¥®¥ç¥ëÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø»Íµ¨¤Î½Õ¡ÁÎø¤á¤°¤ëËÍ¤é¤Îµ¨Àá¡Á¡Ù¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù¤Ê¤É´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥½¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡£¥ê¥ó¤ÎÊì¿Æ¥Á¥§¡¦¥ß¥¨Ìò¤Ï¡¢¡ØÌî½Ã¤ÎÈþ½÷¥³¥ó¥·¥à¡Ù¡Ø¹¾Æî¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Û¤«¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´Ú¹ñ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·°õ¾ÝÅª¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ò¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥½¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤È¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ò¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÎø¿Í¡¦µÜÆâ¿¿À¡¡Ê¿¼ÀîËã°á¡Ë¤Î¿¦¾ì¤ÇÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¡¦ÀÐÅÄÎé»ÒÌò¤ò¡¢¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ ¡Ý¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿¡Ý¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍ·°æÎ¼»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£Âç²Ï¤ÎÊì¿Æ¡¦Ä¹Ã«¤Ò¤í»ÒÌò¤Ë¤Ï¡¢¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÇÌ¾±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡£
¡¡Âç²Ï¤Î¸µÆ±µéÀ¸¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¾®ÎÁÍýÅ¹¡ÖÅÄ¤Î¼Â¡×¤òË¬¤ì¤ëºîËÜ±É¼£Ìò¤ò¡¢±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»°±ºÀ¿¸Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥ê¥ó¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯À±³¤°¡º»»Ò¡Ê¤Û¤·¤ß¡¦¤¢¤µ¤³¡ËÌò¤Ï¡¢¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ËºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Âç²Ï¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄÉ¤¦¥ê¥ó¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢2¿Í¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î12Æü¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£³ÆÏÃÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤ËÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥½¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡Ê¥¤¡¦¥æ¥ó¥®¥ç¥ëÌò¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤¿¥æ¥ó¥®¥ç¥ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃ¤¬ÃÆ¤àÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±éµ»¤¹¤ë¤«ÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ó¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¥æ¥ó¥®¥ç¥ë¤ÎÈ¿±þ¤ä¥æ¥ó¥®¥ç¥ë¼«¿È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢ËèÆü¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ò¡Ê¥Á¥§¡¦¥ß¥¨Ìò¡Ë
¡¡½é¤á¤ÆÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡É¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤Î°ã¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Ä¤Ä¡¢»Ò¶¡¤ò°¦¤·ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦»Ñ¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯ÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤Î¥ê¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ±éµ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Î»£±Æ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á³§¤µ¤ó¤Î¾ðÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Í·°æÎ¼»Ò¡ÊÀÐÅÄÎé»ÒÌò¡Ë
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¦2¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¾Íè¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤È³ëÆ£¤·¼«¿È¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿¿À¡¡ÊÂç²Ï¤Î¸µÎø¿Í¡Ë¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼ò¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¿¿À¡¤ËÌÌÅÝ¤ò¤«¤±¤¬¤Á¤Ê¾å»Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡ÊÄ¹Ã«¤Ò¤í»ÒÌò¡Ë
¡¡Êì¤È»Ò¡¢¸ß¤¤¤ËÁÛ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Âç²Ï¤È¤Ò¤í»Ò¤Î¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¼î¶Ì¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤Ä¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ä¶¦ÄÌ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»°±ºÀ¿¸Ê¡ÊºîËÜ±É¼£Ìò¡Ë
¡¡´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÌ´ÄÉ¤¤¿Í¡É¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤Ç¡¢Áá¤¯¸½¾ì¤Ç±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¿»ö¤â»Ï¤á¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Ä©Àï¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ´î¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤âËèÆü¡¢Ä©Àï¤È¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤ÎÄ©Àï¤Ë»É·ã¤ò¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¡ÊÀ±³¤°¡º»»ÒÌò¡Ë
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤Ã¤ÈÊª¸ì¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø2¿Í¤Î¿´¤ÎÍÉ¤ì¤¬¤È¤Æ¤â½é¡¹¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤â¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£