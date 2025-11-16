40・50代に似合う「ひと癖トップス」→【LEPSIM】に売ってた！

秋冬のコーデが地味になりがち……そんな40・50代のお悩みを解決してくれそうなのが、ひと癖あるデザインがプラスされたトップス。【LEPSIM（レプシィム）】なら、大人も使いやすいデザインに、トレンド感と個性が感じられるトップスが豊富に展開されています。ちょっとしたディテールの違いで、いつものコーデがぐっと新鮮に見える「ひと癖トップス」。着こなしをおしゃれに見せたい大人世代におすすめです。

袖だけカラーがコーデのポイントに

【LEPSIM】「12ゲージ袖配色プルオーバー2」\4,400（税込）

すっきりとしたリブニットのトップスは、秋冬コーデで何かと重宝しそう。使いやすいシルエットはそのままに、袖の部分に特徴的なカラーをあしらったのがこちら。1枚でもロンググローブを重ねたように見えるほか、レイヤードスタイルのインナーとして着ても、袖から覗くカラーがアクセントになってくれます。

リラックスシルエットが配色でおしゃれ見え

【LEPSIM】「7ゲージリバーシブルプルオーバー」\6,600（税込）

厚手でたっぷりとしたボリューム感のニットプルオーバーは、これから寒くなってきたときに活躍しそう。公式サイトによると「スウェットライクに着ていただけるややゆとりのあるサイジング」とのことで、リラクシーなスタイリングにぴったり。部分的に配色があしらわれていることで、おしゃれ度がアップ。リバーシブル使用なので、シンプルに着たいときも重宝しそうです。

トレンドのフリンジのバランスが絶妙！

【LEPSIM】「5ゲージケーブルフリンジプルオーバー」\6,600（税込）

ファーやフリンジといった毛足の長い素材は、今年大注目のトレンドのひとつ。ただ、全面がモケモケになったボリュームたっぷりのトップスは、難易度が高く感じることも……。その点こちらは、ケーブル編みのニットにほどよいバランスでフリンジがあしらわれているので、普段のコーデにも取り入れやすいはず。

秋冬らしいパッチワークが遊び心たっぷり

【LEPSIM】「5ゲージパッチワークプルオーバー」\5,592（税込・セール価格）

秋冬らしい編み地や編み柄を複数組み合わせたパッチワークが、個性的なニットプルオーバー。ランダム感が遊び心たっぷりで、ルーズなサイズ感も相まって愛らしく着こなせそうです。カラフルなタイプのほかに、ベージュやブラックのワントーンで構成されたものもあるので、使いやすさを重視したい人はそちらもチェックしてみて。

writer：tama.N