セルティック前田大然が冬に退団希望か

スコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然が、冬の移籍市場での放出をチームにリクエストしたと英メディア「チーム・トーク」が報じた。

前田は昨季に得点王を獲得するなど加入以来の活躍を続けているが、「前田のフラストレーションは、セルティックがイングランド・プレミアリーグの複数クラブからのオファーを拒絶した夏にピークに達した」とされている。そのうえで「1月の移籍市場で退団したいという意向をクラブに伝えた」とされた。

移籍先として候補に挙がっているのはプレミアリーグの5クラブで、ブレントフォード、エバートン、ウルバーハンプトン、ウェストハム、リーズだという。移籍金1500万ポンド（約30億円）と評価されている前田について「（これまで）価格が適切であれば売却に渋々応じている。その打撃を和らげるために日本、イングランド・チャンピオンシップ、そしてヨーロッパ各地からの補強を視野に入れている」とされた。

今夏の移籍市場の時期にも、前田が移籍を希望しながら実現しなかったことは現地メディアでも報じられていた。それから半年が経つタイミングで、世界最高峰プレミアリーグへの挑戦が実現することになるか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）