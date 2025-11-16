¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë·üÇ°ºàÎÁ¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤¬¥»¥Í¥¬¥ëÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£15Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï15Æü¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤È¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤Ï¡¢¤½¤±¤¤ÉôÉÕ¶á¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢64Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¾õÂÖ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÆâÅ¾¶Ú¤òÉé½ý¤·¤¿¡£ÌÀÆü¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿Ç»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ÄÇ°¤À¡£Áª¼ê¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¤¹¤°¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤Î¡È¥Î¡¼¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤âÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤«¤éÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤âÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
