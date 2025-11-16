こんなときどうする？植物育成中のトラブル解決法
◆こんなときどうする？植物育成中のトラブル解決法
題字／そばまる
興味はあるけどなかなか手を出せなかったり、難しそうに感じたり…。そんな事柄について、その道のプロに教えてもらうこの記事。今回は「植物」について、「オザキフラワーパーク」の百瀬謙太郎さんに教えてもらいました。
育成中のよくあるトラブルと覚えておきたい解決策
ついに植物を我が家に迎え入れ夢のグリーンライフが始まったけど、「なんか想像と違う」「これってどうしたらいいの？」…現実とのギャップの狭間で思い悩むこと、ありますよね。
【問題1：えっ聞いてない、虫っぽいものが出たんだけど！】
自然界の食物連鎖を支える植物たち。ふと室内で不穏な気配を感じたときは、園芸店などで販売している観葉植物専用の殺虫剤を利用しましょう。最近ではお子さんやペットと暮らす方にも安心の、天然由来成分のスプレーもあります。
【問題2：葉っぱがバシバシ落ちる、枯れるの？】
暗い場所での落葉の場合は、置き場所を変えるか照明をつけましょう。水の量・回数が間違っていたかも、という場合は水やりチェッカーを導入して適正値を見つけることが重要です。
【問題3：こんなに伸びるなんて、どうしよう！】
気付けば草丈3倍に…でも、4月中旬以降で旺盛に枝葉を伸ばしている兆候が見られればバッサリ剪定OKです。無問題！
植物の枝葉は人間の爪や髪と同じように伸び、ときには病にかかり、生活習慣で免疫力もアップします。新しい家族の一員としてぜひ健康に大きく育ててやってくださいね。
【季節の花＆木】
スイセン（水仙）
冬の寒さにも負けない水辺の花。学名のナルキッソスはギリシャ神話に登場する美少年の名であり、自惚れ屋を意味する「ナルシスト」の語源
ナンテン（南天）
難（ナン）を転（テン）じて福となす、縁起物の常緑低木。真っ赤な丸い実は野鳥の食べ物としても、おめでたい正月飾りとしても欠かせない
◆教えてくれた人
百瀬謙太郎さん
植物好きの祖母からの影響で、グリーン業界へ。造園業などを経て、2015年から「オザキフラワーパーク」で観葉植物を担当。とりわけ好きな植物はユーフォルビア。
オザキフラワーパーク
TEL.03-3929-0544
住所／東京都練馬区石神井台4-6-32
営業時間／9:00〜19:00
定休日／なし※臨時休業あり
アクセス／武蔵関駅より徒歩15分
◆
